  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVE IZDAJE

Slovenski pionir elektronske glasbe Miha Kralj kralj tudi na vinilkah (FOTO)

V teh dneh je presenetil z novimi izdajami.
Miha Kralj v svojem studiu FOTO: Matej Kralj 

Miha Kralj v svojem studiu FOTO: Matej Kralj 

Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan 

Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan 

Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv 

Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv 

Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng 

Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng 

Kraljevi novi vinilni plošči FOTO: Osebni arhiv 

Kraljevi novi vinilni plošči FOTO: Osebni arhiv 

Miha Kralj v svojem studiu FOTO: Matej Kralj 
Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan 
Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv 
Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng 
Kraljevi novi vinilni plošči FOTO: Osebni arhiv 
Primož Hieng
 5. 1. 2026 | 05:25
3:20
A+A-

Miha Kralj je in ostaja kralj klaviatur, saj je kljub 76 letom izjemno aktiven, tudi na področju izdajanja nosilcev zvoka. Po uspešnem koncertu v Kulturnem domu Španski borci ga je nedavno presenetila novica o pomembnem priznanju. Na slovesnosti na Ljubljanskem gradu so ob prazniku prestolnice poleg dveh nazivov častnega občana podelili nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljane za leto 2025. Plaketo je med drugimi prejel Miha Kralj. V obrazložitvi so zapisali: »Miha Kralj je pionir elektronske glasbe v Sloveniji – vizionar, ki je s svojim albumom Andromeda že leta 1980 utiral pot v zvočna prostranstva. Naslovna skladba albuma je postala simbol Planice in dolga leta spremljala počasne posnetke poletov, njegova glasba pa je zazvenela vse do Sovjetske zveze. Kralj je pred samostojno kariero igral v mnogih ljubljanskih zasedbah, med drugim v skupinah Dekameroni in Prah, in ustvaril uspešnice, kot je Sava šumi. Napisal je tudi vrsto skladb za druge umetnike ter ustvaril glasbo za filme in dokumentarne oddaje. Od leta 2014 njegova elektronska zvočna krajina ponovno navdihuje vse, ki verjamejo v moč zvoka in pogum ustvarjalnosti.«

Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan 
Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan 

Kot kaže, so vinilne plošče med ljubitelji glasbe spet priljubljene. Mnogi jih sicer samo zbirajo, drugi se navdušujejo nad zvokom, seveda če imajo dober gramofon. Temu trendu je sledil tudi Kralj in svojim oboževalcem po 43 letih od prvega izida ponudil ponatis zgoščenke Odyssey, ki je zdaj na voljo tudi kot vinilna plošča. Povsem nova pa je plošča LX – Music of Life, ki je pregled in zaključek nekega glasbenega obdobja s še nekaterimi neobjavljenimi skladbami in z nekaterimi pevci, za katere je napisal besedilo in glasbo. Izšli sta zgoščenka in klasična vinilna plošča. Vse skladbe so na novo zvokovno obdelane, tako da bodo ljubitelji Kraljeve glasbe neizmerno uživali ob poslušanju njegove glasbe. Obe plošči sta na voljo za ljubitelje vinilne klasike in seveda njegovega ustvarjanja in sta v rdeči in modri barvi zanimivi tudi zaradi svoje estetike. Vse plošče so v zalogi, dostopne pa prek Mihove spletne strani www.mihakralj.com. »LX (kot rimsko število) predstavlja 60 let glasbenega ustvarjanja in nastopanja po barih, kavarnah, plesiščih in festivalih,« je ob izidu novih plošč povedal Kralj.

Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv 
Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv 
Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng 
Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng 

»Omeniti moram še sodelovanje z nekaterimi velikimi imeni slovenske glasbe, kot so Jože Privšek, Bojan Adamič, Majda Sepe, Elda Viler, Bor Gostiša, Franc in Damir Koren, Oto Pestner, Moni Kovačič, Tatjana Dremelj in drugi.« Na kratko. Miha Kralj je začel s skupino Dekameroni, nato je ustanovil svojo skupino Prah, ki je uspešno nastopala med letoma 1975 in 1980, in nato kot prvi elektronski one man band (en mož, en orkester) v tedanji Jugoslaviji izdal prvi elektronski album Andromeda, ki je dosegel izjemno naklado in je še danes med ljubitelji elektronske glasbe izjemno priljubljena, tudi zaradi naslovne skladbe, ki so jo uporabljali ob počasnih posnetkih planiških smučarskih skokov.

Kraljevi novi vinilni plošči FOTO: Osebni arhiv 
Kraljevi novi vinilni plošči FOTO: Osebni arhiv 

Več iz teme

Miha Kraljglasbaelektronska glasbaalbumglasbenik
ZADNJE NOVICE
07:15
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: krompirjev golaž, juha proti prehladu in druge domače dobrote

Kaj kuhati ta teden? Ideje za kosilo, enostavni domači recepti, jedi na žlico in predlogi za vsak dan od ponedeljka do petka.
Odprta kuhinja5. 1. 2026 | 07:15
07:11
Šport  |  Odmevi
NBA

Luka Dončić igral kljub bolečinam in vodil Lakerse do zmage (VIDEO)

Luka Dončić popeljal LA Lakers do zmage nad Memphisom.
5. 1. 2026 | 07:11
06:50
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DOGODEK

Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Tradicionalnega dogodka ob Velenjskem jezeru se je udeležilo 13 potapljačev. Najstarejši je bil 75-letni upokojeni učitelj tehnike.
Jože Miklavc5. 1. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
MIHA ISTENIČ

Slovo sina pionirja slovenskega peničarstva; zaprisežen športnik, ki je v mladosti igral punk

Umrl je Miha Istenič, druga generacija priznane družine Istenič z Bizeljskega. Pred dobrim tednom so predstavili film o življenjski zgodbi njegovega očeta Janeza.
Simona Fajfar5. 1. 2026 | 06:45
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kaj je čustveno telo? (Suzy)

Če nečesa ne izrazimo, se po navadi jezimo, čutimo žalost ali sram.
5. 1. 2026 | 06:25
06:10
Novice  |  Svet
NENAVADNO HUD MRAZ

Zaradi mraza so zeleni legvani popadali z dreves

S soncem bogato Florido za silvestrovo presenetilo vreme. Zeleni legvani so zato kot mrtvi obležali na travnikih.
5. 1. 2026 | 06:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki