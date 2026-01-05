Slovenski pionir elektronske glasbe Miha Kralj kralj tudi na vinilkah (FOTO)

Miha Kralj je in ostaja kralj klaviatur, saj je kljub 76 letom izjemno aktiven, tudi na področju izdajanja nosilcev zvoka. Po uspešnem koncertu v Kulturnem domu Španski borci ga je nedavno presenetila novica o pomembnem priznanju. Na slovesnosti na Ljubljanskem gradu so ob prazniku prestolnice poleg dveh nazivov častnega občana podelili nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljane za leto 2025. Plaketo je med drugimi prejel Miha Kralj. V obrazložitvi so zapisali: »Miha Kralj je pionir elektronske glasbe v Sloveniji – vizionar, ki je s svojim albumom Andromeda že leta 1980 utiral pot v zvočna prostranstva. Naslovna skladba albuma je postala simbol Planice in dolga leta spremljala počasne posnetke poletov, njegova glasba pa je zazvenela vse do Sovjetske zveze. Kralj je pred samostojno kariero igral v mnogih ljubljanskih zasedbah, med drugim v skupinah Dekameroni in Prah, in ustvaril uspešnice, kot je Sava šumi. Napisal je tudi vrsto skladb za druge umetnike ter ustvaril glasbo za filme in dokumentarne oddaje. Od leta 2014 njegova elektronska zvočna krajina ponovno navdihuje vse, ki verjamejo v moč zvoka in pogum ustvarjalnosti.«

Kraljev scenski in glasbeni nastop FOTO: Anže Furlan

Kot kaže, so vinilne plošče med ljubitelji glasbe spet priljubljene. Mnogi jih sicer samo zbirajo, drugi se navdušujejo nad zvokom, seveda če imajo dober gramofon. Temu trendu je sledil tudi Kralj in svojim oboževalcem po 43 letih od prvega izida ponudil ponatis zgoščenke Odyssey, ki je zdaj na voljo tudi kot vinilna plošča. Povsem nova pa je plošča LX – Music of Life, ki je pregled in zaključek nekega glasbenega obdobja s še nekaterimi neobjavljenimi skladbami in z nekaterimi pevci, za katere je napisal besedilo in glasbo. Izšli sta zgoščenka in klasična vinilna plošča. Vse skladbe so na novo zvokovno obdelane, tako da bodo ljubitelji Kraljeve glasbe neizmerno uživali ob poslušanju njegove glasbe. Obe plošči sta na voljo za ljubitelje vinilne klasike in seveda njegovega ustvarjanja in sta v rdeči in modri barvi zanimivi tudi zaradi svoje estetike. Vse plošče so v zalogi, dostopne pa prek Mihove spletne strani www.mihakralj.com. »LX (kot rimsko število) predstavlja 60 let glasbenega ustvarjanja in nastopanja po barih, kavarnah, plesiščih in festivalih,« je ob izidu novih plošč povedal Kralj.

Koncert v Kinu Šiška leta 2016 FOTO: Osebni arhiv

Kronanje za 75. rojstni dan. FOTO: Primož Hieng

»Omeniti moram še sodelovanje z nekaterimi velikimi imeni slovenske glasbe, kot so Jože Privšek, Bojan Adamič, Majda Sepe, Elda Viler, Bor Gostiša, Franc in Damir Koren, Oto Pestner, Moni Kovačič, Tatjana Dremelj in drugi.« Na kratko. Miha Kralj je začel s skupino Dekameroni, nato je ustanovil svojo skupino Prah, ki je uspešno nastopala med letoma 1975 in 1980, in nato kot prvi elektronski one man band (en mož, en orkester) v tedanji Jugoslaviji izdal prvi elektronski album Andromeda, ki je dosegel izjemno naklado in je še danes med ljubitelji elektronske glasbe izjemno priljubljena, tudi zaradi naslovne skladbe, ki so jo uporabljali ob počasnih posnetkih planiških smučarskih skokov.