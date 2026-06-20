Slovenski slavček pri sosedih: Roman Posavec se lahko pohvali s hrvaškimi projekti

Med slovenskimi glasbeniki verjetno ne bi našli nikogar, ki si ne bi želel uspeti tudi zunaj domačih meja. Najpogosteje jih privablja Hrvaška. Poleg Luke Basija v zadnjem času opazne korake pri sosedih dela denimo Gino Marino oziroma Gašper Mihelič. Član Rogoških slavčkov Roman Posavec pa glasbeno sceno pri sosedih osvaja drugače kot večina slovenskih kolegov. Tja namreč ni prodrl kot izvajalec, ampak kot avtor. Nedavno je na glasbene lestvice prišla njegova nova skladba Na putu života, ki jo je posnel Ivan Županović.

Bo Županović zapel v slovenščini? FOTO: Osebni arhiv

Županović je znan hrvaški glasbenik, ki je nase opozoril z glasom, za katerega menijo, da je podoben glasu Oliverja Dragojevića. Izdal je že album, na katerem prepeva Dragojevićeve uspešnice. Zaradi osebnih razlogov je imel triletno odrsko pavzo, zdaj pa se vrača na sceno prav z omenjeno skladbo, katere soavtor je Slovenec. »Spoznala sva se prek Alena Nižetiča in Joleta in nastalo je prijateljstvo. Novo skladbo, za katero sem napisal tekst, glasbo pa v sodelovanju z Domenikom Dugijem, članom zasedbe Hrvatske ruže, sem mu ponudil in Ivan jo je takoj sprejel. Po mnenju mnogih znanih glasbenih prijateljev ter producentov bo nov poletni hit,« pravi Posavec.

Ni bila namenjena prav Ivanu

Pesem sicer ni bila namenjena prav Ivanu. »Besedilo je nastalo čisto po občutku, nisem razmišljal o tem, za koga bo. Naredil sem že veliko besedil za slovenske in tudi hrvaške izvajalce,« pove Posavec. Spremljevalne vokale je posnel Ivan, s Posavcem pa se dogovarjata tudi za slovensko priredbo Najlepše.

K sodelovanju ju je povabil hrvaški producent Miro Buljan, ki veliko dela s Tonyjem Cetinskim. »Z ženo Sonjo sta me obiskala doma, kjer so potekali dogovori za sodelovanje. Mislim, da smo se dobro ujeli in dobro začeli. Buljan bo produciral Ivanova naslednja dva albuma. Prevzel bo tudi promocijo po nekdanji Jugoslaviji, jaz pa po Sloveniji. Zaenkrat lahko povem, da se obeta nekaj velikega, če ne že kar nekaj, česar pri nas še ni bilo. Miro napoveduje celo, da bo Ivan presegel slavo Tošeta Proeskega in Tonyja Cetinskega. Produciral je Ivanov naslednji singel, ki izide te dni, po 16 letih pavze skupine pa se dogovarjamo tudi za sodelovanje pri novi skladbi in spotu Rogoških slavčkov,« sklene Posavec.