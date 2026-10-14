Sloviti Tarantino se seli v gledališče in stavi na Borata

Quentin Tarantino se podaja novemu podvigu naproti. Legendarni režiser kultnih filmov, kot so Šund, Stekli psi in Neslavne barabe, se bo preizkusil tudi v gledališču. Večkrat nagrajeni režiser je za svojo prvo gledališko igro izbral pustolovsko komedijo, v kateri bo glavno vlogo odigral Sacha Baron Cohen, najbolj znan po likih Borata in Alija G-ja.

Ko pokliče najboljši režiser na svetu, ne postavljaš vprašanj.

Premiera predstave, naslovljene The Popinjay Cavalier, bo marca 2027 v gledališču Phoenix na londonskem West Endu, Tarantino pa je dejal, da želi na odrske deske prinesti odlično predstavo za gledalce. »Ko pokliče najboljši režiser na svetu, ne postavljaš vprašanj. Presenečen sem, da bova skupaj debitirala na West Endu. Prisilil sem ga, da mi obljubi, da ne bo nežen,« je o klicu za vlogo hudomušno dejal Cohen.

Razuzdana komedija prevare in preobleke

Igra se odvija v Evropi v tridesetih letih 19. stoletja in je opisana kot »razuzdana komedija prevare in preobleke«, ki jo navdihujeta veliki pustolovski epopeji gledališča in filma. Navdih črpa iz klasičnega hollywoodskega žanra pustolovščine, vključno z deli Georgea Brucea, Ernsta Wejde in Jesseja Laskyja ml.

Tarantino je kot režiser debitiral leta 1992 s filmom Stekli psi in v svoji karieri osvojil dva oskarja, dve nagradi bafta in štiri zlate globuse. Baron Cohen, znan zaradi likov Alija G-ja, Borata Sagdiyeva in Bruna Geharda, pa je osvojil dve nagradi bafta in tri zlate globuse. To bo njegova prva glavna vloga v večji gledališki produkciji.

Tarantinov zadnji celovečerni film v vlogi režiserja je bil Bilo je nekoč ... v Hollywoodu iz leta 2019. Z novo gledališko produkcijo odpira novo poglavje svojega ustvarjanja, čeprav ostaja zvest pustolovskim zgodbam, izrazitim likom in svojemu prepoznavnemu slogu. Scenarij naj bi bil po njegovih besedah že nared.

Kultni režiser se prvič podaja v gledališke vode.

Glavno vlogo v komediji bo odigral Sacha Baron Cohen. FOTO: Press