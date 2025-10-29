Slovo jazz legende

Umrl je legendarni jazzovski bobnar, pianist in skladatelj Jack DeJohnette. Star je bil 83 let. Z grammyjema nagrajeni DeJohnette je umrl v nedeljo v Woodstocku v ameriški zvezni državi New York v krogu svoje družine in prijateljev. Kot vzrok navajajo kongestivno srčno popuščanje.

Bil je eden najpomembnejših jazzovskih bobnarjev svoje generacije. Njegova diskografija zajema različne žanre in vključuje sodelovanje z zvezdniki, kot so John Coltrane, Bill Evans in Miles Davis. Vse od 70. let prejšnjega stoletja je bil hišni bobnar nemške glasbene založbe ECM in je v njenih studiih v Münchnu posnel več albumov, med njimi Special Edition in New Directions.

Jack DeJohnette se je rodil 9. avgusta 1942 v Chicagu. Od četrtega leta je igral klavir, v srednji šoli pa ga je zamenjal za bobne. Pozneje je ustvarjal tudi kot pianist in skladatelj. Po študiju glasbe je kariero začel leta 1966 v New Yorku. Igral je v Coltranovem jazz ansamblu, nato v kvartetu Charlesa Lloyda, v katerem je igral tudi mladi pianist Keith Jarrett. Skupaj z Jarrettom in basistom Garyjem Peacockom je DeJohnette v 80. letih minulega stoletja ustanovil sloviti Keith Jarrett Trio.

DeJohnette se je v preteklosti predstavil tudi slovenskemu občinstvu. Med drugim je leta 2006 s Triom Beyond, v katerem sta bila še John Scofield na električni kitari in organist Larry Goldings, nastopil na Jazz festivalu Ljubljana, leta 2012 pa s skupino The Jack DeJohnette Group v Kinu Šiška.