Slovo neznanke, ki so jo poznali vsi: navdihnila je veliko uspešnico skupine Novi fosili

Nekateri glasbeni hiti ne nastanejo načrtno, ampak po naključju, spontano in mimogrede. Ena takšnih zgodb je tudi ozadje zimzelene uspešnice Milena hrvaške skupine Novi fosili. Skladba, brez katere tako rekoč ni bilo njihovega koncerta in ki velja za kultno, izhaja iz naključnega srečanja zdaj že pokojnega vodje skupine Rajka Dujmića. V Hercegnovem je nekoč na obali srečal dekle, zapletla sta se v daljši pogovor. Predstavila se mu je kot Milena, socialna delavka. Pogovor se je zavlekel v noč, na podlagi Mileninega razmišljanja pa se je glasbeniku porodila ideja, da bi napisal istoimensko skladbo. Povedal ji je, a je mislila, da se šali. Kot je ob neki priložnosti povedal Dujmić, je bilo tisto njuno edino srečanje. Skladbo z naslovom Milena je nato res napisal in izšla je na albumu leta 1983. To je bil prvi album, na katerem je sodelovala Sanja Doležal, ki se je pridružila skupini po odhodu prve pevke Đurđice Barlović.

Leta kasneje so Novi fosili v okviru turneje Milena, generacija nastopili tudi v Negotinu v Srbiji. Po koncertu je v zaodrje prišla ženska z družino, iskala je Dujmića. Ko jih je varnostnik pripeljal v garderobo, jo je Dujmić takoj prepoznal. Bila je Milena iz Hercegnovega. Ob snidenju je zajokala, saj si ni mislila, da bo pesem res napisal, še manj pa, da bo postala tak hit. Dujmić je sicer avtor glasbe in aranžmaja, besedilo pa je napisal Zrinko Tutić. Milena pa ni edina skladba legendarne skupine, ki ima ime in govori o resničnih ljudeh. Še en tak primer je pesem Tonka. Dujmić in pesnik Momčilo Popadić - Pop sta jo napisala za Popadićevo ženo Tonko. Nastala je kot šala Tonka, reci cvrčak (škržat), in Tonka je zaradi govorne napake oba spravila v huronski smeh.

Rajko Dujmić je star 65 let umrl 4. avgusta 2020.

Najbolj zanimivo o pesmi Milena pa je, da se nikoli ni razkrilo celotno ime ženske, ki je bila povod za uspešnico. Te dni je Milena umrla, a mediji ne poznajo njenega priimka. Ni znano, ali ga je poznal Dujmić, prav tako ni znano, ali sta se Milena in Dujmić po koncertu v Negotinu še kdaj srečala. Kljub temu pa skladba podobno kot skladba Selma skupine Bijelo dugme ostaja ena največjih glasbenih uspešnic nekdanje Jugoslavije, ki govori o resničnih ljudeh.