TELEVIZIJSKA PRELOMNICA

Slovo voditelja in ikonične oddaje: po 30 letih ukinili legendarni šov

Zadnja oddaja je minila v znamenju glasbenih in igralskih gostov ter čustvenih trenutkov.
Stephen Colbert je prejel številne emmyje in druge nagrade. FOTO: Mike Blake/Reuters
Ju. P.
 24. 5. 2026 | 15:15
3:00
A+A-

Ikoničnega The Late Showa, ki ga je od leta 2015 vodil Stephen Colbert, je konec. V zadnji epizodi oddaje, ki je bila na sporedu od leta 1993 – sprva jo je vodil legendarni David Letterman, tudi Colbert pa je skozi leta postal eden najprepoznavnejših obrazov ameriškega poznovečernega televizijskega programa –, je nastopil Paul McCartney. V nabito polnem newyorškem Gledališču Eda Sullivana, kjer so Beatli nastopili leta 1964 ob svojem ameriškem debiju, je zapel megauspešnico Beatlov Hello, Goodbye. Oddajo so ukinili po tem, ko se je 62-letni Colbert norčeval iz televizijske mreže CBS zaradi 16 milijonov dolarjev vredne poravnave s Trumpom. Ta je CBS namreč očital, da je zlonamerno uredila intervju z njegovo demokratsko volilno tekmico Kamalo Harris. Colbert je poravnavo označil za »veliko mastno podkupnino«, saj je obveljalo prepričanje, da bi mreža z lahkoto zmagala na sodišču. S tem si je komik, ki tudi sicer ni skoparil s šalami na račun Trumpove administracije, nakopal srd ameriškega predsednika. Trump je Colberta med drugim označil za »patetično razvalino«, ki bi jo morali »uspavati«.

CBS je sicer vztrajal, da je bila odločitev o ukinitvi oddaje The Late Show with Stephen Colbert, ki je bila vodilna po gledanosti v svojem terminu, izključno finančna in da ne gre za cenzuro drugačnih mnenj. Zgolj naključje naj bi bilo tudi, da je do odločitve prišlo v času, ko je matična družba CBS, Paramount, lobirala za vladno odobritev 8,4 milijarde dolarjev (7,24 milijarde evrov) vredne združitve s Skydance Media. Približno takrat je CBS za vodenje svojega informativnega oddelka pripeljal Bari Weiss, desno usmerjeno novinarko brez večjih televizijskih izkušenj.

Množica se je poslovila od voditelja in oddaje. FOTO: Charly Triballeau/Afp
»Mislili smo, da je Amerika dežela svobodnih, največja demokracija. Bila je. Upajmo, da je še vedno,« je McCartney ob slovesu dejal Colbertu. V oddaji so se pojavili tudi igralci Tim Meadows, Paul Rudd, Ryan Reynolds in Bryan Cranston. Pred znamenitim gledališčem na Manhattnu se je po poročanju AFP zbrala velika množica ljudi.

Tudi več drugih voditeljev poznovečernih oddaj si je s svojimi pikrimi opazkami na račun predsednika že nakopalo njegovo jezo. Colbertov kolega Jimmy Kimmel je bil septembra 2025 za kratek čas prav tako umaknjen s programa mreže ABC, a so odločitev preklicali po množičnem odpovedovanju platforme za pretočne vsebine Disney+. ABC je namreč del družbe The Walt Disney Company. O svojih prihodnjih korakih je bil Colbert skrivnosten, je pa že pred časom veliki ljubitelj Tolkienovega sveta napovedal, da bo sodeloval kot scenarist pri prihodnjem filmu o Gospodarju prstanov.

