Šokantno novo poglavje je tu: Mike, Abby in Freddy se vračajo v smrtonosno picerijo (FOTO)

Od včeraj si je na rednem sporedu kinematografov mogoče ogledati težko pričakovano nadaljevanje grozljivke Pet noči pri Freddyju 2. Prvi del, ki temelji na seriji uspešnih videoiger Scotta Cawthona, je leta 2023 postal najuspešnejša grozljivka leta. Zdaj se začenja šokantno novo poglavje animatroničnega terorja.

300 milijonov dolarjev je zaslužil prvi del

filma.

Film je znova režirala priznana filmska ustvarjalka Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), spet ga producirata ustanovitelj in izvršni direktor Blumhouse Jason Blum (M3GAN, Črni telefon, franšiza Noč čarovnic) in Scott Cawthon, ki sta skupaj producirala tudi prvi film. V glavnih vlogah igrajo Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mckenna Grace, Matthew Lillard, Wayne Knight in drugi. Izvršni producenti so režiserka Emma Tammi, Beatriz Sequeira, Christopher Warner, Russell Binder in Marc Mostman.

Grozljivka temelji na seriji uspešnih videoiger Scotta Cawthona.

Prvi film, ki je v otvoritvenem vikendu zaslužil rekordnih 80 milijonov dolarjev in nato v blagajne po vsem svetu prinesel skoraj 300 milijonov dolarjev, spremlja težavnega mladeniča Mika, ki nerad sprejme službo nočnega varnostnika v zapuščeni tematski restavraciji – piceriji Freddyja Fazbeara – v upanju, da mu bo to pomagalo obdržati skrbništvo nad mlajšo sestro. Ta usodna odločitev pa ga potegne v črno srce nadnaravne nočne more.

Zgodba spremlja težavnega varnostnika.

Režiserka Emma Tammi in Chica na snemanju filma

Pet noči pri Freddyju 2

»Utrgalo se vam bo, ko boste pogledali ta film,« pa o nadaljevanju, ki se začne dobro leto po prvem delu, pove igralec Matthew Lillard.

Nekoč izjemno priljubljena picerija je tako znova zaživela s svojimi ikoničnimi animatronskimi lutkami – Freddyjem, Chico, Foxy in Bonnie. Minilo je eno leto od nadnaravne nočne more v piceriji Freddyja Fazbeara. Zgodbe o tem, kaj se je tam zgodilo, so se sprevrgle v lokalno legendo, ki je navdihnila prvi Fazfest v mestu.

Nekdanji varnostnik Mike (Josh Hutcherson) in policistka Vanessa (Elizabeth Lail) sta Mikovi 11-letni sestri Abby (Piper Rubio) prikrivala resnico o usodi njenih animatroničnih prijateljev. Ko pa se Abby izmuzne iz hiše, da bi ponovno srečala Freddyja, Bonnie, Chico in Foxy, s tem sproži vrsto strašljivih dogodkov, ki razkrijejo temne skrivnosti o pravem izvoru Freddyja in prikličejo dolgo pozabljeno grozo, ki je bila skrita desetletja.

V nadaljevanju filma ponovno nastopita Theodus Crane v vlogi Jeremiaha in legendarni Matthew Lillard (Shaggy iz franšize Scooby Doo) v vlogi Williama Aftona. V filmu igrajo tudi novi liki, ki jih upodobijo Freddy Carter (Shadow and Bone, Pennyworth), Wayne Knight (Jurski park, Seinfeld), Mckenna Grace (Obžalovanje, franšiza Izganjalci duhov, Mladi Sheldon, Annabelle Comes Home) in ikona grozljivk Skeet Ulrich (Krik, Riverdale).