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Sopranovi zaviti v črnino, poslovil se je eden najbolj prepoznavnih obrazov kultne serije

Vincent Pastore je svetovno slavo dosegel z vlogo Salvatoreja »Big Pussyja« Bonpensiera, njegovi sodelavci pa se od njega poslavljajo s čustvenimi besedami.
Vincent Pastore FOTO: Johannes Eisele Afp
Vincent Pastore FOTO: Johannes Eisele Afp
STA, A. G.
 2. 8. 2026 | 13:25
 2. 8. 2026 | 13:29
1:43
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Umrl je ameriški igralec Vincent Pastore, ki je v uspešni seriji Sopranovi igral vlogo Salvatoreja »Big Pussy« Bonpensiera, ob sklicevanju na ameriške medije poroča britanski BBC. Star je bil 80 let.

»Svetu bo za vedno ostal v spominu kot nepozabni 'Big Pussy', toda za nas, ki smo ga poznali, je bil veliko več. Ljubil je svoje delo. Bil je strasten glede svojega poklica. Do mladih igralcev je bil vedno spodbuden, spoštljiv in velikodušen, vselej si je vzel čas, da bi jim ponudil nasvete in podporo,« je dejal Pastorejev agent Robert Attermann.

Dodal je, da je imel v več kot treh desetletjih čast spremljati ne le njegovo izjemno kariero, ampak tudi neverjetnega človeka, kakršen je bil. »Pogrešal bom njegovo prijateljstvo, zvestobo, smisel za humor in njegovo srčnost,« je še dejal Attermann.

Od mafijskih filmov do kultne televizijske serije

Pastore se je rodil v Bronxu leta 1946. Med zgodnjimi vlogami je nastopal v znanih mafijskih filmih Dobri fantje in Carlitov zakon, v kasnejši televizijski karieri pa je nastopil še v serijah Zakon in red, Splošna bolnišnica in Havaji 5-0. Najbolj znan je sicer po svoji vlogi v Sopranovih, kjer je igral kot Bonpensiero, prijatelj Tonyja Soprana, ki postane obveščevalec za FBI.

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