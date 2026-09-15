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NARODNOZABAVNA GLASBA

Špadni fantje na Festivalu narodnozabavne glasbe Ptuj dosegli zgodovinski uspeh

Sanje prinesle dve nagradi. Prejeli so orfeja kot najboljša trio zasedba, pevka Nina Kovšca pa Korenovo plaketo
Z avtorjem valčka Sanje življenja Benjaminom Merzdovnikom FOTO: Osebni Arhiv

Z avtorjem valčka Sanje življenja Benjaminom Merzdovnikom FOTO: Osebni Arhiv

Špadni fantje med generalko FOTO: Mojca Marot

Špadni fantje med generalko FOTO: Mojca Marot

Matija Zorn je novi harmonikar Špadnih fantov. FOTO: Mojca Marot

Matija Zorn je novi harmonikar Špadnih fantov. FOTO: Mojca Marot

Takole smo jih ujeli tik pred nastopom. FOTO: Mojca Marot

Takole smo jih ujeli tik pred nastopom. FOTO: Mojca Marot

Z avtorjem valčka Sanje življenja Benjaminom Merzdovnikom FOTO: Osebni Arhiv
Špadni fantje med generalko FOTO: Mojca Marot
Matija Zorn je novi harmonikar Špadnih fantov. FOTO: Mojca Marot
Takole smo jih ujeli tik pred nastopom. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 15. 9. 2026 | 15:25
3:25
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»Presrečni smo, za nas bo imel ptujski festival vedno zlati lesk, saj smo prav na Ptuju spisali posebno zgodbo. Prvič smo bili na Ptuju lani, letos se je očitno vse poklopilo in domov smo se vrnili z dvema nagradama. Prejeli smo orfeja kot najboljša trio zasedba, hkrati pa je naša pevka Nina Kovšca prejela Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. To je zanjo in celoten ansambel posebno priznanje, saj je vokal najpomembnejši del naše glasbene podobe,« pravi vodja in ustanovni član ansambla Špadni fantje Matej Šček. Poleg njega in Nine sta člana ansambla še Tomaž Šček in Matija Zorn, harmonikar, ki se je zasedbi pridružil šele v začetku letošnjega leta.

Sladka zmaga

Njihov tekmovalni valček z naslovom Sanje življenja, ki jim je prinesel tokratni uspeh, je ustvaril mladi Benjamin Merzdovnik. Skladba je bila zelo zahtevna za izvedbo, izvedli pa so jo z občutkom in veliko spoštovanja, kot znajo le Špadni fantje, ki od nekdaj stremijo h kakovosti. Tudi zato je ptujski festival zanje nekaj posebnega, saj na njem ne gre le za tekmovanje, pač pa tudi za prisrčno srečanje glasbenikov, ki jih druži ljubezen do slovenske narodnozabavne glasbe. Ko so ugasnile odrske luči in se je tekmovalni del končal, so ostali le še vtisi. In teh je bilo letos na Ptuju zares veliko. »Od priprav, treme pred nastopom, prvih taktov na odru, odziva občinstva pa vse do trenutka, ko smo izvedeli, da smo postali najboljši ansambel med zasedbami. Takšne trenutke si zapomniš in nosiš s seboj vse življenje. Veseli smo bili druženja z drugimi ansambli, občinstvo je bilo odlično, prav tako celotno festivalsko vzdušje. Počaščeni smo, da smo bili lahko del tako velikega dogodka in da se je naš nastop s skladbo Sanje življenja sklenil s priznanjem, zato hvala organizatorjem za povabilo in čudovit večer, hvala strokovni komisiji za priznanje pa tudi občinstvu za podporo. In vsem, ki spremljajo našo glasbeno pot,« so strnili misli Špadni fantje, ki so poleg zmagovalnega valčka iz zakladnice izbrali polko Prav vsaka pomlad ansambla Mira Klinca.

Počaščeni smo, da smo bili lahko del tako velikega dogodka.

Zmaga je bila toliko slajša, ker je bil to prvi festival z njihovim novim harmonikarjem Matijo, na katerega so Tomaž, Matej in Nina zelo ponosni. Zato so bile tudi priprave nekoliko drugačne kot za običajne nastope. »Šteje vsak detajl. Pomembno je, da na odru pustiš vse, kar znaš, hkrati pa moraš pozabiti na ocenjevanje in preprosto odigrati ter odpeti s srcem. In prav to smo si pred nastopom želeli – da bi ljudje Sanje življenja začutili. Očitno nam je uspelo, da je skladba našla pot do src članov letošnje strokovne komisije,« so sklenili člani ansambla Špadni fantje, ki so na sceni od leta 2010. Letos sicer mineva osem let od njihove absolutne zmage na festivalu v Števerjanu, kjer so se leta 2018 prvič pojavili in zmagali v novi zasedbi. Očitno jim novi člani prinašajo srečo in dajejo vetra v jadra, saj so tudi letos dosegli uspeh z novim harmonikarjem. 

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narodnozabavna glasbaPtujŠpadni fantjetekmovanjeansambelNina Kovšca
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