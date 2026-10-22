Spali bodo na avtobusu

Glasba ne pozna meja, kar bodo novembra dokazali tudi slovenski rockerji Elvis Jackson, ki se podajajo na prav posebno mednarodno glasbeno dogodivščino. Postali bodo del potujočega mini festivala Bands Without Borders, ki bo na skupnem odru združil glasbenike s treh celin. V sedmih dneh bodo obiskali Slovenijo in Italijo ter pripravili šest koncertov, na katerih ne bo manjkalo dobre glasbe, energije in mednarodnega povezovanja.

Ob Elvis Jackson bodo nastopili še kanadski rock veterani The Last Supper, ameriško-kanadska zasedba Blame Betty in posebni gost iz Egipta, tolkalec Diaa Tass. Na posameznih koncertih se jim bodo pridružili tudi drugi glasbeniki, med njimi italijanski zasedbi Nufo in Wardogs. Turneja se bo začela 14. novembra v novogoriški Mostovni, 17. novembra se bo ustavila v ljubljanskem Orto baru, sledila bosta nastopa v Milanu in Veroni, 20. novembra bodo glasbeniki obiskali mariborsko Pekarno, dan pozneje pa še koprski Figa bar.

Zamisel o projektu sega v leto 2008, ko si je kanadska skupina The Last Supper zadala ambiciozen cilj: nastopiti v sto državah in se zapisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Takratni projekt Band Without Borders jih je popeljal skozi 42 držav, nato pa je zamrl. Skoraj dve desetletji pozneje so ga obudili v razširjeni obliki in ga spremenili v potujoči festival, katerega glavno sporočilo je povezovanje ljudi različnih kultur skozi glasbo. Posebnost turneje bo tudi življenje na poti. Glasbeniki namreč ne bodo skupaj le na odrih, temveč bodo potovali in bivali na avtobusu, kar obeta pravo rock'n'roll dogodivščino. Zgodba o sodelovanju se je začela povsem po naključju. Pevec skupine The Last Supper Dan Shwetz je med pandemijo na parkirišču v Torontu spoznal Slovenca Andraža Nanuta, ki mu je predstavil Elvis Jackson. Iz naključnega srečanja se je razvilo glasbeno sodelovanje.

Glasba zanje ne pozna meja. FOTOGRAFIJI: ARHIV IZVAJALCA

The Last Supper bodo nastopili tudi pri nas.

Projekt bo imel tudi dobrodelno noto, izšla bo posebna vinilna kompilacija s skladbami sodelujočih izvajalcev in doslej neobjavljenimi posnetki. Del izkupička bodo namenili nakupu glasbil in glasbene opreme za šole, s čimer bodo nadaljevali dobrodelno poslanstvo bobnarja Elvis Jackson Marka Soršaka - Sokija. Potujoči festival pa je šele uvod v še ambicioznejši projekt. Maja prihodnje leto se bo v jordanski Petri začel festival 7 Wonders World Music Festival Series ter se oktobra nadaljeval v egiptovski Gizi. Med nastopajočimi bodo tudi Elvis Jackson, The Last Supper in Blame Betty. Posebno presenečenje čaka obiskovalce novembrskih koncertov, saj se bodo lahko potegovali za ekskluzivno VIP-potovanje za dve osebi na odprtje festivala v Jordaniji.