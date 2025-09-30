Špas kvintet do prve festivalske nagrade, ki je niso pričakovali

Šest let mineva letos, odkar je nastal Špas kvintet, mlad in energičen narodnozabavni ansambel, ki ga od začetka sestavljajo harmonikar Sven Senica, kitarist Anže Oset in baritonist Žiga Romih. Želeli so ustvariti glasbeno zgodbo, polno veselja in špasa. Skozi čas se je zasedba širila in nadgrajevala, lani so se jim pridružili novi člani, s katerimi danes delujejo kot sedemčlanska zasedba.

Danes ansambel sestavljajo klarinetist Jan Ulaga, ki prihaja s Svetine v občini Štore, trobentar Tobija Hrastnik iz Laškega, pevka Ema Petavar iz Radeč, harmonikar in pianist Sven Senica iz Šentjurja, od tam prihajata tudi baritonist in bas kitarist Žiga Romih ter kitarist Anže Oset, in bobnar Vid Zevnik s Ponikve, ki tudi spada pod Občino Šentjur.

Festivali, kot je ptujski, so dragocen most med preteklostjo in prihodnostjo, so prepričani. FOTO: Mojca Marot

Pevka Ema Petavar iz Radeč je nadomestila Evo Šolinc. FOTO: Mojca Marot

Pomemben mejnik za ansambel je bil, ko so člani k sodelovanju povabili pevko Evo Šolinc in je nastala priložnostna zasedba Špas z Evo. Pod tem imenom so se leta 2023 udeležili festivala Slovenska polka in valček s pesmijo Lahko noč, moj dragi. »To sodelovanje se je začelo povsem spontano, ko smo z Vero Šolinc pripravljali pesem za ta festival in ob preizkusu vokala dobili idejo, da bi jo izvedli skupaj z Evo. Tako se je rodilo prijateljstvo in začelo se je uspešno glasbeno sodelovanje, ki nam je odprlo številna nova vrata pri nadaljnjem ustvarjanju,« pove harmonikar Sven Senica.

Nagrade niso pričakovali

Lani, kot rečeno, so se še dodatno kadrovsko okrepili in letos v omenjeni zasedbi stopili na oder ptujskega festivala, na katerem so se predstavili z dvema skladbama. Iz zakladnice narodnozabavne glasbe so izbrali polko z naslovom Verjemi in zaupaj, ki jo v originalu izvaja Kvintet Dori, ter tekmovalni valček z naslovom Pravi prijatelj, za katerega je glasbo ustvaril Peter Tovornik, besedilo pa Damjan Pasarič. Slednji v njem opeva iskreno prijateljstvo – takšno, ki se pokaže predvsem v težkih trenutkih, ko človek potrebuje ramo in roko, ki ga dvigne. Pesem nas spominja, da so prav iskreni odnosi največje bogastvo življenja.

»Zelo smo bili presenečeni, da smo prejeli nagrado kot najboljši kvintet, tega nismo pričakovali. Zato smo se je vsi skupaj še toliko bolj razveselili. Ne nazadnje je to potrditev, da smo na pravi poti, in dodatna motivacija za delo vnaprej,« pravijo fantje in dekle in dodajajo, da so festivali, kot je ptujski, dragocen most med preteklostjo in prihodnostjo.

Ponosno so dvignili svojega prvega orfeja. FOTO: Črtomir Goznik

»Ohranjajo bogato slovensko glasbeno tradicijo in hkrati dajejo prostor novim melodijam, ki bodo nekoč del kulturnega izročila,« pravijo člani Špas kvinteta; njihov repertoar temelji na glasbeni zapuščini ansambla bratov Avsenik in Alpskega kvinteta, občasno pa posežejo tudi po melodijah Franca Miheliča in Lojzeta Slaka. A njihovi največji vzorniki so in bodo legendarni Avseniki. Avtorska dela ustvarjajo v sodelovanju z Matjažem Vodiškom, Vero in Evo Šolinc, Petrom Tovornikom ter Damjanom Pasaričem. Večina besedil je delo Vere Šolinc, tematika pa sega od igrivih, mladostnih motivov do življenjskih zgodb, prijateljstva in povezanosti.

»Za nas je bila že udeležba na najstarejšem slovenskem festivalu narodnozabavne glasbe na Ptuju velika čast. To, da smo lahko stopili na oder, na katerem so nastopali številni velikani slovenske glasbe, na koncu pa celo osvojili najvišjo lovoriko, je za nas izjemno priznanje in pomemben mejnik na naši nadaljnji poti,« sklenejo člani Špas kvinteta.