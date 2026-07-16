Spektakel za 250 milijonov dolarjev (VIDEO)

Spektakel režiserja Christopherja Nolana, ki temelji na starogrškem epu Odiseja pesnika Homerja, je že mesece pred premiero povzročil burne odzive tistih, ki filma sploh niso videli. Prve kritike po premieri pa so po poročanju Guardiana navdušujoče. Gledalci se bodo lahko o tem prepričali že danes, ko bo Odiseja vstopila v kinematografe po svetu, tudi slovenske. Na premieri v ljubljanski Odiseji bodo gostili slovenskega igralca Andreia Lenarta, ki nastopa v filmu.

​Najbolj strastni »poznavalci« Homerja so film označili za »woke garbage«, torej navlako prebujenske kulture. Najpogostejša pritožba je, da je za vlogo lepe Helene, »najlepše ženske na svetu«, izbral temnopolto igralko Lupito Nyong'o, »hčer kenijskega politika«, kar je najbolj zmotilo tudi Elona Muska. Nekateri komentatorji na Foxu so šli tako daleč, da očitajo igralki, da Homerja sploh ni prebrala. Prav tako je narobe, da je za Odisejevega sorodnika, mladega bojevnika, izbral transspolnega igralca Elliota Pagea in da raper Travis Scott igra pevca. Drugi menijo, da je film žaljiv do Grkov, ker v glavnih vlogah ne nastopajo grški igralci, in podobno.

Režiser se je moral še pred uradno premiero Odiseje odzvati na spletno kampanjo sovraštva proti svojemu filmu. Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

Matt Damon (center) is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Tako se je moral Nolan, ki velja za najbolj »odklopljenega človeka v Hollywoodu, ki trdi, da nima niti pametnega telefona«, še pred uradno premiero Odiseje odzvati na spletno kampanjo sovraštva proti svojemu filmu. Za Telegraph je stoično rekel, da se zaveda, da »to pač spada zraven«. »Takšni pogovori, ki se odvijajo, še preden ljudje vidijo film, so vedno nepomembni, saj nihče ne ve, kakšen je film v resnici.«

Na očitke o kostumografiji in preveč sodobnih dialogih v filmu je za Channel 4 dejal, da ljudje o antičnem svetu razmišljajo skozi prizmo kulturnih predsodkov. Pravi, da v epu lahko »odkrijemo nekaj zelo prizemljenega, neposrednega in dostopnega. Zato sem pri ustvarjanju filma vsem igralcem povedal, da hočem izhajati prav iz tega občutka – da bi film sodobnemu občinstvu deloval sveže.«

Brezhiben, osupljiv

Edina mnenja o Odiseji, ki temeljijo na dejanskem ogledu filma, trenutno prihajajo od kritikov, ki so videli film na predpremierah v Londonu in ZDA. Več filmskih komentatorjev je film označilo za »brezhiben« in »osupljiv«, nekateri so izpostavili Roberta Pattinsona v vlogi zlobnega Antinoja. Peter Bradshaw je za Guardian zapisal, da je »Christopher Nolan z Odisejo ustvaril veličastno zgodbo o izvoru mitov, povojnem razočaranju in izgubi nedolžnosti, kot jo opazujejo ­mrtvi«.

Anne Thompson, urednica pri IndieWire, je film označila za glavnega favorita v boju za oskarja za najboljši film, Mattu Damonu v vlogi Odiseja, kralja Itake, pa »napovedala« oskarja za najboljšega igralca.

Starogrški ep Odiseja, starogrški ep, ki velja za eno izmed temeljnih del zahodne književnosti, pripoveduje o desetletnem potovanju Odiseja (Matt Damon), ki se po trojanski vojni poskuša vrniti domov. Med zgodbo se zvrstijo nekateri znameniti prizori iz starogrške mitologije, tudi srečanje s Kiklopom, enookim velikanom, ter skrivnostnimi sirenami.

Klasični zgodovinar Tom Holland – ni v sorodu z zvezdnikom Odiseje Tomom Hollandom – je na omrežju X dejal, da je Odiseja daleč najboljša filmska priredba grškega mita, kar jih je kdaj videl. »Nolan spoštuje Homerja, hkrati pa iz njegovega dela ustvari nekaj novega.«

Film je bil v celoti posnet z velikimi filmskimi kamerami imax, čeprav bo na ogled tudi v običajnih kinematografih. Nolanova Odiseja naj bi imela proračun v višini 250 milijonov ameriških dolarjev, kar je režiserju omogočilo snemanje na različnih lokacijah po Sredozemlju. V glavni vlogi Odiseja, kot vemo, nastopa Matt Damon, ob njem igrajo še Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson in Anne Hathaway.