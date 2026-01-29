Spet bodo podeljevali bafte: največ nominacij je dobil akcijski film

Niti nominiranci za nagrade britanske filmske akademije, imenovane bafta, ne odstopajo od že slišanega. Vodijo hollywoodski blockbusterji, z največ, 14 nominacijami akcijski film Ena bitka za drugo, s 13 sledi vampirska grozljivka Grešniki, pred dnevi rekorderka po številu nominacij za oskarje, drami Hamnet in Veličastni Marty sta jih dobili po 11, Sentimentalna vrednost in Frankenstein pa po osem. Zmagovalci bodo razglašeni na prireditvi 22. februarja v Londonu.

Za bafto za najboljšega glavnega igralca se poleg Roberta Aramaya, Timothéeja Chalameta, Ethana Hawka, Michaela B. Jordana in Jesseja Plemonsa poteguje tudi Leonardo DiCaprio. V vlogi preobremenjenega očeta samohranilca in revolucionarja Boba Fergusona nastopa kot glavni junak filma Ena bitka za drugo, ki je bil v isti kategoriji minuli teden skupno že osmič nominiran za oskarja.

Za bafto za najboljšega glavnega igralca se med drugimi poteguje tudi Robert Arama. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Pred dnevi je za AP dejal, da najpomembnejša niso nujno priznanja, temveč to, da je del filma, ki je tako brezčasen in nepozaben, kot je Ena bitka za drugo. »Film, kot je ta in v katerega je Paul Thomas Anderson vložil več kot dvajset let razmišljanja, film, ki je tako aktualen in pri katerem sem sodeloval s toliko junaki, režiserjem, ki je moj junak ... To je umetniško delo, na katero je človek ponosen, in ne bi mogel biti bolj ponosen, da sem zraven.« Upa, da ga bo občinstvo hodilo gledat vedno znova in odkrivalo nove interpretacije. Veliko pohvalo je namenil tudi soigralki Chase Infiniti, ki nastopa kot njegova hči Willa. »Bila je tkanina, srce in duša, brez njene igre ne bi bilo filma. Za mlado igralko, njeno prvo filmsko vlogo, je nosila vso čustveno težo tega filma, in to je bila skoraj nemogoča naloga,« je dejal. Čeprav je ostala brez nominacije za oskarja, je z včerajšnjo nominacijo v igri za bafto za najboljšo žensko vlogo.