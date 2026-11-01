Splitska bolnišnica zanikala navedbe o smrti Miša Kovača: »Dolžni smo obvestiti javnost«

Iz Hrvaške prihajajo nove informacije o smrti legendarnega pevca Mateja Miša Kovača (86). Potem ko so se v javnosti pojavile navedbe, da naj bi pevec zaradi slabega počutja obiskal splitsko bolnišnico in po odpustu umrl, so se oglasili iz Kliničnega bolnišničnega centra Split. Poudarili so, da Kovač ni umrl v njihovi ustanovi in da ga včeraj niso sprejeli na zdravljenje.

Ker se je sinoči v javnosti pojavila informacija, da so Miša Kovača zaradi slabega počutja sprejeli v bolnišnico, kjer naj bi kmalu po odpustu umrl, so se oglasili predstavniki splitskega KBC. Njihovo izjavo objavljamo v celoti: »Zaradi netočnih informacij, ki so se pojavile v medijih, smo dolžni obvestiti javnost, da gospod Mate Mišo Kovač ni umrl v KBC Split in da včeraj čez dan v naši ustanovi ni bil sprejet zaradi zagotavljanja zdravstvene pomoči. Družini pokojnega izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili iz bolnišnice.

Od legendarnega pevca se poslavljajo številni znani obrazi

Spomnimo, ikona hrvaške glasbe Mate Mišo Kovač naj bi umrl v 86. letu starosti. Njegovo smrt so potrdili viri, ki so mu bili blizu, uradno pa so novico objavili tudi prek ozvočenja na stadionu Poljud proti koncu nogometne tekme med Hajdukom in Gorico.

Od priljubljenega pevca so se poslovili številni prijatelji, glasbeni kolegi in drugi predstavniki hrvaškega javnega življenja.

»Prevzema me neizmerna žalost, neverjetno. Tega človeka sem imela rada in ga bom imela rada, dokler bom živa! Bil je preprost, nikoli ni bil ljubosumen, moj čudoviti prijatelj ...« je v solzah za Večernji list povedala glasbena diva Tereza Kesovija. Novica o smrti dragega kolega in prijatelja jo je globoko pretresla.

Ganljivo sporočilo je objavil tudi pevec Miroslav Škoro. »Hkrati čutim žalost, čast in ponos. Ponos, ker sem te poznal, čast, ker sem s teboj delil oder, in žalost, ker je odšel velik in drag človek, ki je že leta 1982 zbral pogum in zapel, da sanja o 'drugi obljubljeni deželi'. Naj ti bo lahka hrvaška zemlja, za katero je življenje dal tudi tvoj sin. Počivaj v miru,« je zapisal, poroča Večernji list.