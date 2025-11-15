Sprememba imena je bila prelomnica za skupino Šesti

15. november je za skupino Šesti, ki prihaja iz Slovenske Bistrice, poseben mejnik. Danes namreč v svet pošiljajo prvenec z naslovom Zmeden, ob tej priložnosti pa bodo na isti dan nastopili v Eksperiment baru v Mariboru. Na album so uvrstili 15 skladb, ena izmed njih je Dlan, ki je izšla pred dnevi.

Videti je, da skupina po zadnjih dveh skladbah umirja svoj ritem. Dlan je skladba, ki sega v globino duše in zadene v srce. Takšna skladba nastane takrat, ko življenje prekrijejo črni oblaki s strelami, saj opisuje boleče trenutke ljubezni. Nekatere skladbe z novega albuma so nastale že pred leti, nekatere pa so spisali v zadnjem času, ko so Šesti simbolno stopili na novo pot in naprej spremenili ime (prej so se imenovali Šesti metek), to pa jim je prineslo nov zagon.

»Sprememba imena je bila za nas prelomnica. Mogoče je bil ravno resen in iskren namen po boljšem, pravičnejšem in mirnem svetu nagrada za stopnico višje oziroma naprej. Od takrat smo začeli na glasbo gledati drugače, več razmišljamo o besedilih, zvoku, aranžmajih in tem, kaj želimo z vsem skupaj povedati. Prej smo mogoče ustvarjali bolj spontano, zdaj pa čutimo, da imamo jasnejšo vizijo, cilje in kaj je potrebno, da jih dosežemo. Teh obveznosti in izzivov se ne bojimo, ampak se jih veselimo,« pravijo člani skupine.