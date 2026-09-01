Sredi koncerta popolnoma izgubil živce! Grozil človeku v občinstvu: »Če to storiš še enkrat, boš odšel brez j*****h zob« (VIDEO)

Koncert ameriške skupine From Ashes to New je bil za kratek čas prekinjen, potem ko je pevec Danny Case izgubil potrpljenje z oboževalcem, ki naj bi člane skupine večkrat poškropil z vodno pištolo, posnetek njegovega burnega obračuna pa se je razširil po družbenih omrežjih.

Vse se je zgodilo med njihovim nastopom v kraju Glen Flora, ko je pevec sredi koncerta izgubil potrpljenje. Na posnetku, ki se je razširil po družbenih omrežjih, je videti, kako skupina pesem počasi zaključuje, nato pa se Case obrne proti osebi v občinstvu, pokaže nanjo s prstom in začne vpiti.

»Če to storiš še enkrat, boš od tod odšel brez j*****h zob,« je zagrozil.

Pevec je trdil, da je osebo že med pesmijo opozoril, naj preneha, ko pa se to ni zgodilo, je njegov odziv postal še burnejši.

Kdo so From Ashes to New? From Ashes to New je ameriška rock oziroma nu-metal skupina iz Pensilvanije, ki deluje od leta 2013. Njihov zvok združuje metal, hard rock, rap in elektroniko, zato jih pogosto primerjajo z zasedbami, kot so Linkin Park, Papa Roach in Hollywood Undead. Jedro skupine sestavljajo Matt Brandyberry (rap, vokal, klaviature), Danny Case (glavni vokal), Lance Dowdle (kitara), Mat Madiro (bobni), v aktualni postavi pa je naveden tudi Jimmy Bennett.

»Sredi pesmi sem ti rekel, naj tega ne počneš več. J****o te bom uničil. Samo poskusi,« je sporočil s koncertnega odra.

Člani skupine poškropljeni vsaj šestkrat?

V nekem trenutku je šel še korak dlje in zagrozil, da bi lahko skočil z odra in udaril osebo, ki jih je škropila. Posnetek je delil tudi Case, ki je nato pojasnil, kaj se je po njegovi različici dogodkov zgodilo pred trenutkom, ujetim s kamero. Trdi, da člani skupine niso bili poškropljeni le enkrat, temveč vsaj šestkrat, vključno s škropljenjem neposredno v obraz. Case pravi, da je osebo najprej opozoril, naj preneha, vendar naj bi ta nadaljevala s tem početjem.