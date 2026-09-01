  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INCIDENT

Sredi koncerta popolnoma izgubil živce! Grozil človeku v občinstvu: »Če to storiš še enkrat, boš odšel brez j*****h zob« (VIDEO)

Menda naj bi člane skupine večkrat poškropil z vodno pištolo.
FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
M. U.
 1. 9. 2026 | 20:03
 1. 9. 2026 | 20:04
2:16
A+A-

Koncert ameriške skupine From Ashes to New je bil za kratek čas prekinjen, potem ko je pevec Danny Case izgubil potrpljenje z oboževalcem, ki naj bi člane skupine večkrat poškropil z vodno pištolo, posnetek njegovega burnega obračuna pa se je razširil po družbenih omrežjih.

Vse se je zgodilo med njihovim nastopom v kraju Glen Flora, ko je pevec sredi koncerta izgubil potrpljenje. Na posnetku, ki se je razširil po družbenih omrežjih, je videti, kako skupina pesem počasi zaključuje, nato pa se Case obrne proti osebi v občinstvu, pokaže nanjo s prstom in začne vpiti.

»Če to storiš še enkrat, boš od tod odšel brez j*****h zob,« je zagrozil.

Pevec je trdil, da je osebo že med pesmijo opozoril, naj preneha, ko pa se to ni zgodilo, je njegov odziv postal še burnejši.

Kdo so From Ashes to New?

From Ashes to New je ameriška rock oziroma nu-metal skupina iz Pensilvanije, ki deluje od leta 2013. Njihov zvok združuje metal, hard rock, rap in elektroniko, zato jih pogosto primerjajo z zasedbami, kot so Linkin Park, Papa Roach in Hollywood Undead.

Jedro skupine sestavljajo Matt Brandyberry (rap, vokal, klaviature), Danny Case (glavni vokal), Lance Dowdle (kitara), Mat Madiro (bobni), v aktualni postavi pa je naveden tudi Jimmy Bennett.

»Sredi pesmi sem ti rekel, naj tega ne počneš več. J****o te bom uničil. Samo poskusi,« je sporočil s koncertnega odra.

Člani skupine poškropljeni vsaj šestkrat?

V nekem trenutku je šel še korak dlje in zagrozil, da bi lahko skočil z odra in udaril osebo, ki jih je škropila. Posnetek je delil tudi Case, ki je nato pojasnil, kaj se je po njegovi različici dogodkov zgodilo pred trenutkom, ujetim s kamero. Trdi, da člani skupine niso bili poškropljeni le enkrat, temveč vsaj šestkrat, vključno s škropljenjem neposredno v obraz. Case pravi, da je osebo najprej opozoril, naj preneha, vendar naj bi ta nadaljevala s tem početjem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

glasbakoncertpevecincidentDanny CaseFrom Ashes to New
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA NA VODI

Alarm ob 16.52: oseba padla v potok Suha

Reševali so gasilci PGD Preddvor.
1. 9. 2026 | 21:04
21:00
Bulvar  |  Suzy
VAZZ

Zvezde Instagrama: Igralec, ki sklada rime (Suzy)

Mark Jacob Cavazza z rapom izraža občutke in kritični pogled na svet
1. 9. 2026 | 21:00
20:03
Bulvar  |  Glasba in film
INCIDENT

Sredi koncerta popolnoma izgubil živce! Grozil človeku v občinstvu: »Če to storiš še enkrat, boš odšel brez j*****h zob« (VIDEO)

Menda naj bi člane skupine večkrat poškropil z vodno pištolo.
1. 9. 2026 | 20:03
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop od 1. do 7. septembra 2026: Ta znamenja vstopajo v september z veliko sreče

Prvi septembrski teden prinaša nova poznanstva, ljubezenske trenutke, denarne priložnosti in pomembne premike. Preverite napoved za svoje znamenje.
1. 9. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Slovenija
PREDSODKI MED OTROKI

Tudi to je Slovenija! Malček radosten odšel v šolo, a doživel takšen sprejem vrstnikov ...

Mama romskega otroka je na Facebooku opisala, kaj se je zgodilo, ko je njen sin na prvi šolski dan prišel med sošolce.
1. 9. 2026 | 19:45
19:44
Lifestyle  |  Stil
TVEGANJA

Pritožujejo se ženske: vse bolj priljubljena povečava penisa ima temno plat

Estetska kirurginja, ki se ukvarja z injiciranjem polnil v penis, je razkrila, da njen posel cveti.
1. 9. 2026 | 19:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki