DOBITNIK 17 GRAMMYJEV

Sting v sklopu svetovne turneje tudi v Zagrebu

Slišati bo mogoče njegove največje uspešnice, pa tudi skladbe skupine Police. Koncertni album Sting 3.0 Live je izšel v digitalni obliki, na zgoščenki in vinilu.
Skupaj z The Police in samostojno je prodal več kot sto milijonov albumov. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic
Skupaj z The Police in samostojno je prodal več kot sto milijonov albumov. FOTOGRAFIJI: Leon Vidic
STA
 6. 10. 2025 | 05:10
2:44
Eden najuspešnejših glasbenikov današnjega časa in dobitnik 17 grammyjev Sting bo prihodnje leto v sklopu aktualne svetovne turneje Sting 3.0 nastopil tudi na Hrvaškem. Koncert britanskega glasbenika, ki ga organizirajo Live Nation, Cherrytree Music Company in NuCoast Concerts, bo 17. junija v zagrebški Areni.

Stinga bosta na odru spremljala kitarist in dolgoletni sodelavec Dominic Miller ter bobnar Chris Maas. Občinstvo bo imelo priložnost slišati njegove največje uspešnice, pa tudi skladbe skupine Police, ki jih izvaja redkeje.

Sting je maja lani nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah.
Sting je maja lani nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah.

Turneja Sting 3.0 je doslej razprodala vrsto koncertov in prejela odlične kritike. Ob tem sta izšla novi singel I Wrote Your Name (Upon My Heart), ki ga je aranžiral štirikratni dobitnik grammyja Robert Orton, ter koncertni album Sting 3.0 Live, dostopen v digitalni obliki, na zgoščenki in vinilu. Album, posnet na turneji, prinaša zbirko Stingovih največjih uspešnic, med njimi tudi prvo koncertno izvedbo pesmi Be Still My Beating Heart. Digitalna izdaja vsebuje deset skladb, vključno z izvedbo klasike Fragile iz leta 1987, ki jo je nedavno zapel otroški zbor v Netflixovi miniseriji Adolescence.

Znan tudi po zagovarjanju človekovih pravic

Sting je mednarodno prepoznavnost dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in uspešnice, kot so Roxanne, Message in the Bottle, Every Breath You Take in Don't Stand So Close To Me. Po prenehanju njenega delovanja se je nato sredi prve polovice 80. let minulega stoletja podal na samostojno pot, ki je obrodila ducat albumov ter številne nagrade in priznanja. Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno je prodal več kot sto milijonov albumov. Je 17-kratni dobitnik grammyja, igral je tudi v več filmih.

Sting je znan tudi po zagovarjanju človekovih pravic. Podpira organizacije, kot sta Amnesty International in Live Aid, skupaj z ženo Trudie Styler pa je leta 1989 ustanovil organizacijo Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi. Sting je v Zagrebu nastopil že maja lani, ko je imel koncert tudi v Ljubljani, in sicer v sklopu turneje My Songs.

17 grammyjev je prejel v karieri.

