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GLASBENA DEDIŠČINA

Štiri desetletja nepozabne uspešnice Naceta Junkarja in Ota Pestnerja (FOTO)

Legendarna pevca sta s svojo uspešnico požela stoječe ovacije in osvojila kar štiri zlate klopotce.
Štirje zlati klopotci za najlepšo Slovenijo FOTO: OSEBNI ARHIV

Štirje zlati klopotci za najlepšo Slovenijo FOTO: OSEBNI ARHIV

Prejela sta tudi plaketi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prejela sta tudi plaketi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Oto Pestner je za legendarno uspešnico napisal glasbo in aranžma. FOTO: LIPAR DESIGN

Oto Pestner je za legendarno uspešnico napisal glasbo in aranžma. FOTO: LIPAR DESIGN

Nace Junkar se nepozabnega nastopa še danes z veseljem spominja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Nace Junkar se nepozabnega nastopa še danes z veseljem spominja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ostaja del slovenske glasbene dediščine. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ostaja del slovenske glasbene dediščine. FOTO: OSEBNI ARHIV

Štirje zlati klopotci za najlepšo Slovenijo FOTO: OSEBNI ARHIV
Prejela sta tudi plaketi. FOTO: OSEBNI ARHIV
Oto Pestner je za legendarno uspešnico napisal glasbo in aranžma. FOTO: LIPAR DESIGN
Nace Junkar se nepozabnega nastopa še danes z veseljem spominja. FOTO: OSEBNI ARHIV
Ostaja del slovenske glasbene dediščine. FOTO: OSEBNI ARHIV
Roman Turnšek
 11. 11. 2026 | 09:21
3:21
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Tako kot v nekdanji Jugoslaviji so tudi v Sloveniji nekoč potekali številni glasbeni festivali. Danes je pravi festival v dobesednem pomenu besede verjetno le še Melodije morja in sonca, nekoč pa je bilo precej drugače. Velik in pomemben je bil tudi festival narečne popevke Vesela jesen v Mariboru, na katerem so nastopala številna znana imena, z njega pa izvira tudi več zimzelenih uspešnic slovenske zabavne glasbe. Med največjimi je zagotovo skladba Slovenija, najlepša si dežela, s katero sta pred natanko 40 leti veliko zmago slavila Nace Junkar in Oto Pestner.

Nace Junkar, danes tudi sam eden od legendarnih slovenskih pevcev, se festivalskega nastopa leta 1986 še dobro spominja. »Oto, s katerim sva takrat zelo veliko sodelovala, je bil seveda že leta uveljavljen pevec in moj največji pevski vzor. Leta 1986 se je odločil, da bi na tem festivalu zapel pesem v duetu. Napisal je glasbo, takrat smo temu rekli viža, Ivan Sivec pa narečno besedilo. Otova ideja je bila, da bo pesem nekaj domoljubnega, Ivan pa je napisal tekst o naši prelepi Sloveniji in ji dal poetičen naslov. Oto je napisal tudi izvrsten aranžma,« pripoveduje Junkar.

Ostaja del slovenske glasbene dediščine. FOTO: OSEBNI ARHIV
Ostaja del slovenske glasbene dediščine. FOTO: OSEBNI ARHIV
Pesem so tistega leta posneli na TV Slovenija, in sicer v studiu za sinhronizacijo. Festival je potekal v znameniti mariborski Dvorani Tabor, kjer je bilo na dan prireditve vedno zelo pestro. Takratni festivali so bili veliki dogodki z orkestri in petjem v živo. Dopoldne so potekale vaje, popoldne generalke, zvečer nastopi, vmes pa še intervjuji in reportaže. »Verjeli ali ne, ne spomnim se, ali sem imel kaj treme. Danes razmišljam o tem in si poskušam priklicati v spomin, a si ne morem. Spomnim pa se, da sva bila oblečena enako,« pravi Junkar. Dodaja, da je prav takrat prvič na zabavnoglasbenem odru doživel tako intenziven odziv občinstva, čeprav je bil že od leta 1979 angažiran v ljubljanski Operi. Še danes mu je žal, da tistega leta festivala niso prenašali po televiziji, temveč le po radiu. Kot se spominja, je bil na tedanjem letališču Brnik velik letalski miting, zaradi katerega so bile televizijske kamere zasedene. Na srečo je nastop z eno kamero posnela ekipa TV Maribor, Junkar pa je posnetek pozneje dobil in ga danes hrani kot dragocen spomin.

»Že takoj po najavi nastopa voditeljev Metke Šišernik in Vinka Šimeka sva dobila velik aplavz. Ob drugem refrenu pa so vstajali s sedežev in doživela sva stoječe ovacije. Vedno pravim, da je bila najina zmaga res zaslužena,« pripoveduje. Spremljal ju je orkester z dirigentom Edvardom Holnthanerjem, z ekipo pa so prejeli kar štiri zlate klopotce. Zaradi velikega uspeha skladbe je najprej izšla mala gramofonska plošča, nato še velika LP-plošča in kaseta, čez leta pa tudi zgoščenka. Pesem se je zapisala med največje uspešnice slovenske zabavne glasbe, za oba pevca pa ostaja eden najpomembnejših dosežkov v karieri.

Prejela sta tudi plaketi. FOTO: OSEBNI ARHIV
Prejela sta tudi plaketi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Nace Junkar se nepozabnega nastopa še danes z veseljem spominja. FOTO: OSEBNI ARHIV
Nace Junkar se nepozabnega nastopa še danes z veseljem spominja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Oto Pestner je za legendarno uspešnico napisal glasbo in aranžma. FOTO: LIPAR DESIGN
Oto Pestner je za legendarno uspešnico napisal glasbo in aranžma. FOTO: LIPAR DESIGN

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