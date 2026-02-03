  • Delo d.o.o.
MEH RAZTEGNE VSAK DAN

Štirinajstletnik s svojo harmoniko dosegel lep uspeh (FOTO)

Matevž Perc osvojil Avsenikovo nagrado. Posebno zahvalo namenja mentorju Robiju Novaku.
Absolutni zmagovalec z mentorjem Robijem Novakom (drugi z desne), Slavkom Avsenikom ml. (prvi z desne) in profesorjem Zoranom Lupincem

Absolutni zmagovalec z mentorjem Robijem Novakom (drugi z desne), Slavkom Avsenikom ml. (prvi z desne) in profesorjem Zoranom Lupincem

Matevž Perc je prepričal žirijo z zrelo in izrazno interpretacijo. FOTOGRAFIJE: arhiv organizatorja tekmovanja

Matevž Perc je prepričal žirijo z zrelo in izrazno interpretacijo. FOTOGRAFIJE: arhiv organizatorja tekmovanja

Z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo

Z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo

Absolutni zmagovalec z mentorjem Robijem Novakom (drugi z desne), Slavkom Avsenikom ml. (prvi z desne) in profesorjem Zoranom Lupincem
Matevž Perc je prepričal žirijo z zrelo in izrazno interpretacijo. FOTOGRAFIJE: arhiv organizatorja tekmovanja
Z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo
Mojca Marot
 3. 2. 2026 | 08:22
3:04
»Presrečen sem, da sem si po lanskem drugem mestu letos priigral prvo mesto na diatonični harmoniki, obenem pa prejel nagrado Avsenik na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev,« pravi devetošolec, 14-letni Matevž Perc, ki se je zadnji januarski vikend že petič, prvič je bilo to leta 2022, udeležil Avsenikovega tekmovanja. Gre za enega najuglednejših in najprestižnejših dogodkov na področju narodnozabavne glasbe pri nas. »Tudi zato, ker se imenuje po legendarnem Slavku Avseniku, vsako leto pa združuje vrhunske harmonikarje iz številnih držav ter skrbi za ohranjanje in nadaljnji razvoj edinstvenega Avsenikovega glasbenega sloga,« pravi Perc. Kot še doda, je poslanstvo tekmovanja negovanje tradicije igranja na klavirsko in diatonično harmoniko ter spoštovanje bogate glasbene zapuščine, ki sta jo v preteklih desetletjih ustvarila brata Slavko Avsenik in Vilko Ovsenik.

5. SE JE UDELEŽIL Avsenikovega tekmovanja.

Matevž Perc je prepričal žirijo z zrelo in izrazno interpretacijo. FOTOGRAFIJE: arhiv organizatorja tekmovanja
Matevž Perc je prepričal žirijo z zrelo in izrazno interpretacijo. FOTOGRAFIJE: arhiv organizatorja tekmovanja

Huda konkurenca

»Posebnost Avsenikovega tekmovanja je specifičen sistem ocenjevanja, saj strokovna žirija najvišje ocenjuje tiste tekmovalce, ki so stilsko, muzikalno in izrazno najbližje izvirni izvajalski praksi Slavka Avsenika. Prav zaradi teh strogih meril tekmovanje velja za eno najzahtevnejših v svetu narodnozabavne glasbe,« pove Matevž Perc, ki je začel harmoniko igrati pri devetih letih, na tekmovanju pa se je pomeril v hudi konkurenci 141 harmonikarjev iz več držav, kar dodatno potrjuje mednarodni ugled dogodka. Na koncu je s svojo zrelo in izrazno interpretacijo prepričal strokovno žirijo ter dosegel najvišje skupno število točk.

Tekmovanje, ki nosi ime legendarnega Slavka Avsenika, slovi po izjemno strogih merilih.

»Tekmovalni nastop je obsegal izvedbo obvezne skladbe An der Sava (Ob Savi) ter skladbo po lastnem izboru, Polko za harmoniko,« pove mladi glasbenik, ki je obe skladbi odigral z izjemno muzikalnostjo, tehnično natančnostjo in občutkom za slog, tako značilen za Avsenikovo glasbo. Njegov nastop je izstopal po čistosti tona, dinamiki ter izrazni globini, ki jo pri tako mladih glasbenikih redko srečamo. Izjemno raven Matevževega nastopa in prepričljivo glasbeno zrelost so prepoznali in izpostavili tudi člani mednarodne strokovne žirije, ki ji je predsedoval Slavko Avsenik ml., ob njem sta bila člana še dva vrhunska glasbenika, Zoran Lupinc in Igor Podpečan.

Z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo
Z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo

Matevž, ki vadi vsak dan, je na tekmovanju zaigral na harmoniko Munda, ki slovijo po vrhunski kakovosti, odzivnosti in izraznosti. »V posebno čast mi je bilo, da je bil Zlatko Munda, direktor tima Harmonike Munda, osebno prisoten v Begunjah in je moj nastop spremljal v živo, za zmago pa mi je tudi čestital,« je ponosen Matevž. Še posebno je hvaležen svojemu mentorju Robiju Novaku za strokovno podporo in predano delo.

Matevž PercAvsenikova nagradaharmonikaglasba
