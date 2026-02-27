Sto let Sergia: Zmelkoow pripravljajo veliki koncert

Mojstri ironije, absurda in družbene lucidnosti Zmelkoow so znova udarili – in to dobesedno iz konzerve. Njihov enajsti studijski album Plus, ki je izšel 25. februarja, prihaja tudi v povsem posebni fizični obliki: zaprt v pločevinko. S tem nadaljujejo tradicijo nepredvidljivosti, ki jih spremlja že desetletja, obenem pa napovedujejo veliki koncertni vrhunec – Veliki veseli koncert ob stoletnici rojstva Sergiota iz Trsta, ki bo 18. marca v ljubljanskem Media Centru.

Album Plus prinaša enajst skladb, ki na značilen zmelkoovski način združujejo humor, ironijo in ostro družbeno refleksijo. Med njimi so že znani singli, kot so Realni svet, nova različica kultne skladbe Sergio z naslovom Sempre Sergio, satirično Pismo komarju, optimistična uvodna Še dobro ter pikra oda elitam Samo zase kot prase. Tem se pridružuje še šest novih skladb, ki tudi skozi na videz banalne motive razkrivajo bistvo sodobnega vsakdana.

Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Album se odpre s skladbo Še dobro, ki poslušalca opomni, da je treba tudi v nepredvidljivih časih iskati svetlejše plati življenja, a že naslednji trenutek ga prizemlji Realni svet, kjer vlada logika koristi in moči. Sledi Rogljiček, nato pa Pismo komarju, kjer komarji ostanejo zgolj komarji. V Polju plevela skupina opozarja na nevarnost gojenja jeze, medtem ko Patetika ponuja ironične napotke vsem, ki bi radi peli, pa nimajo kaj povedati. Osrednje mesto na albumu zaseda Sempre Sergio, reinterpretacija ene najbolj prepoznavnih skladb skupine, ki znova obudi zgodbo arhetipskega tržaškega junaka. Mirnejši ton prinese minimalistična pesem Spomenik, sledita še igriva Ti zlomka in satirična Samo zase kot prase, album pa se zaključi z dvoumno optimistično Pozitivo?

Zmelkoow tudi tokrat ostajajo zvesti svoji poetiki: z duhovito distanco razgaljajo protislovja sodobne družbe in opozarjajo, da ni vse tako samoumevno, kot se zdi. Njihova besedila ponujajo dragocen vpogled v vsakdan, glasba pa ostaja prepoznavno razigrana. Ob izidu albuma pa se skupina poklanja tudi svojemu kultnemu liku. Sergio – sloviti tržaški James Bond iz istoimenske skladbe – bi letos dopolnil sto let. V njegovo čast Zmelkoow pripravljajo Veliki veseli koncert, na katerem bodo poleg zimzelenih uspešnic predstavili tudi vrhunce novega albuma Plus. V sredo, 18. marca, bo ljubljanski Media Center tako prizorišče praznovanja glasbe, satire in legendarnega junaka, ki je že zdavnaj presegel okvire pesmi.