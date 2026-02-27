  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI NOVI ALBUM

Sto let Sergia: Zmelkoow pripravljajo veliki koncert

Zmelkoow ob stoletnici legendarnega Sergia napovedujejo novi album in veliki koncert.
Zmelkoow ostajajo zvesti svoji ironiji in družbeni pronicljivosti.

Zmelkoow ostajajo zvesti svoji ironiji in družbeni pronicljivosti.

Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Koncert bo v Media Centru.

Koncert bo v Media Centru.

Zmelkoow ostajajo zvesti svoji ironiji in družbeni pronicljivosti.
Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Koncert bo v Media Centru.
N. M.
 27. 2. 2026 | 09:10
2:48
A+A-

Mojstri ironije, absurda in družbene lucidnosti Zmelkoow so znova udarili – in to dobesedno iz konzerve. Njihov enajsti studijski album Plus, ki je izšel 25. februarja, prihaja tudi v povsem posebni fizični obliki: zaprt v pločevinko. S tem nadaljujejo tradicijo nepredvidljivosti, ki jih spremlja že desetletja, obenem pa napovedujejo veliki koncertni vrhunec – Veliki veseli koncert ob stoletnici rojstva Sergiota iz Trsta, ki bo 18. marca v ljubljanskem Media Centru.

Album Plus prinaša enajst skladb, ki na značilen zmelkoovski način združujejo humor, ironijo in ostro družbeno refleksijo. Med njimi so že znani singli, kot so Realni svet, nova različica kultne skladbe Sergio z naslovom Sempre Sergio, satirično Pismo komarju, optimistična uvodna Še dobro ter pikra oda elitam Samo zase kot prase. Tem se pridružuje še šest novih skladb, ki tudi skozi na videz banalne motive razkrivajo bistvo sodobnega vsakdana.

Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Udarili so iz konzerve. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Album se odpre s skladbo Še dobro, ki poslušalca opomni, da je treba tudi v nepredvidljivih časih iskati svetlejše plati življenja, a že naslednji trenutek ga prizemlji Realni svet, kjer vlada logika koristi in moči. Sledi Rogljiček, nato pa Pismo komarju, kjer komarji ostanejo zgolj komarji. V Polju plevela skupina opozarja na nevarnost gojenja jeze, medtem ko Patetika ponuja ironične napotke vsem, ki bi radi peli, pa nimajo kaj povedati. Osrednje mesto na albumu zaseda Sempre Sergio, reinterpretacija ene najbolj prepoznavnih skladb skupine, ki znova obudi zgodbo arhetipskega tržaškega junaka. Mirnejši ton prinese minimalistična pesem Spomenik, sledita še igriva Ti zlomka in satirična Samo zase kot prase, album pa se zaključi z dvoumno optimistično Pozitivo?

Zmelkoow tudi tokrat ostajajo zvesti svoji poetiki: z duhovito distanco razgaljajo protislovja sodobne družbe in opozarjajo, da ni vse tako samoumevno, kot se zdi. Njihova besedila ponujajo dragocen vpogled v vsakdan, glasba pa ostaja prepoznavno razigrana. Ob izidu albuma pa se skupina poklanja tudi svojemu kultnemu liku. Sergio – sloviti tržaški James Bond iz istoimenske skladbe – bi letos dopolnil sto let. V njegovo čast Zmelkoow pripravljajo Veliki veseli koncert, na katerem bodo poleg zimzelenih uspešnic predstavili tudi vrhunce novega albuma Plus. V sredo, 18. marca, bo ljubljanski Media Center tako prizorišče praznovanja glasbe, satire in legendarnega junaka, ki je že zdavnaj presegel okvire pesmi.

Več iz teme

Zmelkoowalbumkoncertnov albumglasbarockslovenska glasbaSergio
ZADNJE NOVICE
09:31
Bulvar  |  Tuji trači
VZGOJA

Goran Bregović ima 35 milijonov v nepremičninah, hči pa dela za 20 evrov (FOTO)

Najmlajša hči Gorana Bregovića ne živi od njegovega bogastva. Poglejte, s čim se ukvarja.
27. 2. 2026 | 09:31
09:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ

Zjutraj hud požar v mizarski delavnici v Novakih! Z ognjem se bori 50 gasilcev (FOTO)

Gasilci so požar lokalizirali ob sedmi uri ter ga poskušajo omejiti po posameznih enotah.
27. 2. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
TUDI NOVI ALBUM

Sto let Sergia: Zmelkoow pripravljajo veliki koncert

Zmelkoow ob stoletnici legendarnega Sergia napovedujejo novi album in veliki koncert.
27. 2. 2026 | 09:10
09:02
Novice  |  Svet
AFGANISTAN

Pakistan napadel cilje v Afganistanu in napovedal vojno talibanskemu režimu (VIDEO)

Pakistanski obrambni minister je napovedal »odprto vojno« afganistanskim talibanom.
27. 2. 2026 | 09:02
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Retrogradni Merkur v ribah: Se vračamo v iluzijo ali izstopamo iz nje? (Suzy)

Ribe niso linearne. Ne sledijo logiki, urnikom ali razumskim razlagam. V njih se misel potopi v občutek, spomin, simbol, slutnjo.
27. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
UŽIVAL JE V NJEM

Padli princ: prepovedali so mu edini hobi

Z njim bi tam, kjer sedaj živi, puščal slab vtis.
27. 2. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki