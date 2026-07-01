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HOLLYWOOD

Stoletnik Mel Brooks: od bobnarja v klubih do kralja filmskih parodij

Za svoje delo je prejel vse najuglednejše ameriške nagrade.
Znan je predvsem po parodijah različnih filmskih žanrov. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO

Znan je predvsem po parodijah različnih filmskih žanrov. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO

Dobil je oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. FOTO: Robyn Beck/Afp

Dobil je oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. FOTO: Robyn Beck/Afp

Igralec Gene Wilder je igral v njegovih komedijah Mladi Frankenstein in Vroča sedla. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO

Igralec Gene Wilder je igral v njegovih komedijah Mladi Frankenstein in Vroča sedla. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO

Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/Georges Biard

Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/Georges Biard

Martin Sommerlatte kot Roger DeBris, ki igra Hitlerja v komediji Producenti. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

Martin Sommerlatte kot Roger DeBris, ki igra Hitlerja v komediji Producenti. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

Znan je predvsem po parodijah različnih filmskih žanrov. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO
Dobil je oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. FOTO: Robyn Beck/Afp
Igralec Gene Wilder je igral v njegovih komedijah Mladi Frankenstein in Vroča sedla. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO
Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/Georges Biard
Martin Sommerlatte kot Roger DeBris, ki igra Hitlerja v komediji Producenti. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters
STA, I. R.
 1. 7. 2026 | 10:15
3:05
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Pred 100 leti se je rodil ameriški igralec, režiser, scenarist in producent Mel Brooks. Je eden redkih filmskih ustvarjalcev, ki so za svoje delo prejeli vse najuglednejše ameriške nagrade, oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. Rodil se je kot Melvin James Kaminsky 28. junija 1926 v New Yorku, v družini judovskih priseljencev iz Ukrajine. V več kot sedemdeset let dolgi karieri je zaslovel kot scenarist in režiser vrste uspešnih burlesk in parodij različnih filmskih žanrov. Mednje sodijo Goreča sedla, Smešna plat zgodovine, Nemi film, Mladi Frankenstein, Robin Hood: Možje v pajkicah in Smeh v vesolju.

Ameriški filmski inštitut je tri njegove filme uvrstil med najboljše komedije 20. stoletja.

Po drugi svetovni vojni je najprej dobil službo kot bobnar v nočnih klubih, nato je začel nastopati tudi kot komik, delal je na radiu in kot glavni zabaviščnik v letovišču Grossinger's Resort, preden je začel delati na televiziji, navaja mednarodna spletna podatkovna filmska baza IMdb. Prvega oskarja si je prislužil leta 1964 za kratki film The Critic, drugega pa že čez štiri leta za scenarij za komedijo Producenta, ki jo je leta 2001 na oder postavil kot muzikal. Zanj je prejel kar 12 tonyjev. Več kot pol stoletja po oskarju za Producenta mu je ameriška akademija podelila tudi častnega oskarja za življenjsko delo.

S filmom Goreča sedla se je Brooks ponorčeval iz ameriškega vesterna, komedija Robin Hood: Možje v pajkicah je predstavila drugačen pogled na večnega junaka, v Smehu v vesolju pa si je privoščil znanstvenofantastične mojstrovine, kot so Vojna zvezd, Osmi potnik, Planet opic in Zvezdne steze. V zasebnem življenju je oče štirih otrok. Najprej je bil poročen s Florence Baum, ločila sta se leta 1962. Čez dve leti je sledila poroka z igralko Anne Bancroft. V zakonu se jima je rodil sin Maximilian Michael, kasneje znan kot ameriški pisatelj Max Brooks.

100 LET je v nedeljo dopolnil mojster komedije.

Je prejemnik številnih nagrad in eden izmed 28 umetnikov, ki so osvojili t. i. egot, se pravi emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Leta 2009 je prejel Kennedyjevo nagrado za življenjsko delo, leta 2010 zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, leta 2013 nagrado AFI za življenjsko delo, leta 2015 štipendijo Britanskega filmskega inštituta, leta 2016 ameriško Nacionalno medaljo za umetnost, leta 2017 častno nagrado bafta in leta 2024 častnega oskarja. Ameriški filmski inštitut je tri njegove filme uvrstil med najboljše komedije 20. stoletja. Pri 95 letih je napisal knjigo spominov naslovom All About Me!

Igralec Gene Wilder je igral v njegovih komedijah Mladi Frankenstein in Vroča sedla. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO
Igralec Gene Wilder je igral v njegovih komedijah Mladi Frankenstein in Vroča sedla. FOTO: PROMOCIJSKO GRADIVO

Martin Sommerlatte kot Roger DeBris, ki igra Hitlerja v komediji Producenti. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters
Martin Sommerlatte kot Roger DeBris, ki igra Hitlerja v komediji Producenti. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

Dobil je oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. FOTO: Robyn Beck/Afp
Dobil je oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. FOTO: Robyn Beck/Afp

Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/Georges Biard
Z ljubeznijo svojega življenja je bil poročen do njene smrti. FOTO: Wikipedia/Georges Biard

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