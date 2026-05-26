Stone Head kot predskupina Siddharte: študenti, ki merijo visoko

Na slovenskih radijskih postajah se je te dni predstavila nova glasbena skupina Stone Head, ki s prvim singlom Dej povej mi pogumno vstopa na domačo glasbeno sceno. Štiričlanska zasedba iz okolice Ljubljane stavi na kombinacijo izrazitih kitarskih rifov, čustvenega vokala in zvočne mešanice klasičnega rocka ter bluesa, ki jo nadgrajuje s sodobnim avtorskim pristopom.

»Naša prva pesem je rezultat zadnjih dveh let ustvarjanja, koncertiranja in razvoja skupine,« poudarjajo. V tem obdobju so pilili svoj zvok, nastopali in gradili prepoznavnost, med drugim tudi z uvrstitvijo v finale Špil lige 2025. Skupina v skladbi nastavlja ogledalo digitalni realnosti, v kateri prevladujejo popolne podobe in filtrirane vsebine. Ob tem se sprašujejo, kako takšni ideali vplivajo na posameznikovo samopodobo in doživljanje sveta. Zasedbo, ki jo sestavljajo študentje Teo Gabriel Potecin (vokal), Luka Golob Cerar (bas kitara), Matic Gmeiner Juntez - Guntez (bobni) in Matic Semprimožnik (električna kitara), zaznamujejo vplivi glasbenih velikanov, kot so Led Zeppelin, The Doors in Rolling Stones. Stone Head bodo 13. junija nastopili v Domžalah kot predskupina Siddharte, poleti pa jih čaka še nastop na festivalu na Ptuju.