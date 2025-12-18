Susan Boyle z videzom ni navdušila, a je med največjimi zvezdami

Timothée Chalamet, ki ga je leta 2017 v svet izstrelila vloga 17-letnega Elia Perlmana v filmu Pokliči me po svojem imenu, zdaj pa v kina prihaja še film Veličastni Marty (Marty Supreme), je sestavil seznam petih Britancev, ki jih ima za največje zvezde vseh časov. »Lewis Hamilton (sedemkratni prvak formule 1, op. a.), David in Victoria (zakonca Beckham, nekdanji nogometaš in nekdanja pevka skupine Spice Girls, op. a.),« je začel naštevati in dodal še londonskega raperja Fakeminka, ki se je pred kratkim združil z EsDeeKidom. Pri slednjem gre za liverpoolskega raperja, ki ga mnogi povezujejo prav s Chalametom. In kdo je največja zvezda? To je Susan Boyle, 64-letna nekdanja tekmovalka oddaje Britanija ima talent. »Sanjala je več kot vsi mi,« pravi igralec. Boylova je na avdiciji za nastop v tretji sezoni omenjene oddaje 11. aprila 2009 pozitivno šokirala občinstvo, kasneje pa še svetovni splet s svojo izvedbo skladbe I dreamed a dream (Sanjala sem sanje, op. p.) iz muzikla Les Misérables.