Svetlobni meč iz filma Vojne zvezd: Imperij vrača udarec prodali za pravo bogastvo

Svetlobni meč iz Vojne zvezd: Imperij vrača udarec iz leta 1980 so na dražbi avkcijske hiše Heritage Auctions v ZDA prodali za 3,75 milijona ameriških dolarjev (skoraj 3,3 milijona evrov). Kdo je kupil ta znameniti rekvizit, v avkcijski hiši ne razkrivajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spada med ikonične filmske rekvizite, ameriški igralec Mark Hamill ga je kot Luke Skywalker v filmu uporabil v legendarnem dvoboju z Darthom Vaderjem.

Svetlobni meč, ki so ga zdaj prodali na dražbi, je povezan s protetično roko, ki so jo prav tako uporabili med snemanjem filma. Rekvizit je delo leta 2013 preminulega oblikovalca maske Stuarta Freeborna, ki je oblikoval številne like Vojne zvezd. Po navedbah avkcijske hiše je bil svetlobni meč iz zasebne zbirke tokrat prvič javno na prodaj. Minimalna ponudba je znašala milijon dolarjev. Prvi del filmske sage Vojna zvezd je izšel leta 1977. Glavne vloge so takrat odigrali Carrie Fisher, Harrison Ford in Mark Hamill. Saga, ki jo je ustvaril scenarist, producent in režiser George Lucas, je ena najuspešnejših filmskih serij v zgodovini kinematografije.