Svetovna zvezdnica očarala na Ptuju, na njen prihod so organizatorji čakali skoraj sedem let (FOTO)

Britanska soul zvezdnica Joss Stone je na Ptuju poskrbela za enega največjih glasbenih vrhuncev v zgodovini Festivala Arsana. Koncert, ki bi moral biti na Glavnem trgu, so organizatorji zaradi neugodne vremenske napovedi prestavili v dvorano Arena Campus Sava Ptuj. Selitev je med delom občinstva sprva povzročila nekaj nejevolje, a ko je pevka stopila na oder, je bilo hitro jasno, da sprememba prizorišča glasbenemu spektaklu ne bo odvzela prav nič energije.

Na prihod svetovno znane britanske pevke so organizatorji čakali skoraj sedem let. »Pogovori o njenem nastopu so se začeli že leta 2019. Najstarejše slovensko mesto pa je na koncu dobilo prednost pred večjimi mesti,« je poudaril Mladen Delin, umetniški direktor Festivala Arsana. Ptuj se je tako za en večer znašel na zemljevidu svetovne koncertne turneje izvajalke, ki je vajena največjih svetovnih odrov, od Glastonburyja do londonskega Royal Albert Halla.

Tomaž Domicelj z ženo Ireno Brunec - Tebi, Alenka Slavinec, ptujska fotografinja, in Ariana Durnik, direktorica Zavod Miren Kras

Za vstopnico odšteli 360 evrov

Joss Stone je že s prvimi takti pokazala, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih vokalov svoje generacije. V programu Soul in Full Bloom je občinstvo popeljala skozi različna obdobja svoje več kot dve desetletji dolge kariere ter prepletla soul, ritem in blues, funk, pop in reggae. Njen vokal je prehajal od nežnih in intimnih trenutkov do izjemne moči, ki je napolnila sleherni kotiček dvorane. Ob njej je blestela uigrana devetčlanska spremljevalna zasedba. Bogati spremljevalni vokali, udarna ritem sekcija, kitare in klaviature so ustvarili mogočno glasbeno kuliso, Stonova pa je s člani skupine ves čas komunicirala s pogledi, nasmehi in mimiko ter jim prepuščala prostor za glasbeno spontanost.

Milan Kuster, lastnik i-Venta, in Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

Posebna vez se je hitro spletla tudi med pevko in občinstvom. Številni obiskovalci so na Ptuj pripotovali iz različnih krajev, nekateri pa naj bi za vstopnico odšteli tudi 360 evrov. Stonova jim je vračala z nalezljivo energijo, humorjem in toplino. Velikih scenskih učinkov ni potrebovala – v ospredju so bili njen glas, vrhunska glasba in neposreden stik s publiko. Dobitnica grammyja in večkratna prejemnica nagrade brit je v svoji bogati karieri sodelovala z glasbenimi velikani, kot so ​James Brown, Stevie Wonder, Mick Jagger, Sting, Carlos Santana in John Legend.

Mladen Delin z ženo Ano ter sinom Galom in ekipo glasbenikov

»Festival Arsana je z njenim gostovanjem naredil enega najodmevnejših korakov v svoji osemnajstletni zgodovini. Čeprav je dež koncert pregnal z mestnega trga v dvorano, ni mogel preprečiti, da Ptuj ta večer ne bi postal svetovna prestolnica vrhunske glasbe,« je po koncertu sklenil Delin.