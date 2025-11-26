Svit Stefanija po očarljivem Lukasu iz Nemirne krvi postal zverinski morilec (FOTO)

V soboto, 22. novembra, je Kulturni dom Medvode pokal po šivih. Ob 17. uri so odprli razstavo članov Kulturno umetniškega društva Veselih umetnikov, ki mu je sledilo prvo predvajanje nove slovenske serije. Ob šesti uri zvečer so luči ugasnile in začela se je edina javna projekcija celotne prve sezone serije Pošast za železno zaveso – kar šest delov, vsak dolg 30 minut.

Glavno breme serije nosita Svit Stefanija in Saša Pavlin Stošič v naslovni vlogi Metoda Trobca in njegove matere. Ob njiju blestijo izkušeni mojstri: Marko Mandić, Sebastian Cavazza, Luka Cimprič, Andrijana Boškovska, Karin Komljanec, Boris Kerč, Katarina Stegnar, Alenka Kraigher, Gašper Markun, Marinka Štern, Nebojša Pop Tasić in drugi.

Vlogo Trobčeve matere je izvrstno odigrala Saša Pavlin Stošić.

Za Svita Stefanijo je leto 2025 očitno prelomno. Najprej je konec septembra zaslovel z vlogo šarmantnega, ranljivega Lukasa Novaka v seriji Nemirna kri, tokrat pa je občinstvu vzel dih z upodobitvijo zverinskega serijskega morilca. Za serijo sicer stoji močna ekipa: režiser Tomaž Gorkič, direktor fotografije Miloš Srdić, kostumografinja Sanja Grcić, scenograf Zoran Lesjak, oblikovalka maske Eva Uršič, montažer Jurij Moškon, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik in skladatelj Davor Herceg.

V seriji se pojavi tudi eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske filmske scene, Sebastian Cavazza.

Produkcijsko zaledje tvorita producentka Deja Škerjanc in izvršna producentka Eva Tomazin Zevnik, obe iz Zavoda 666 Productions. Projekt je finančno podprl Slovenski filmski center, več o ozadju serije pa lahko preberete tukaj.

Prijetno druženje z »morilcem«

Tisti, ki jih strašljivi prizori niso takoj po koncu odgnali domov, so po napetih treh urah ostali v kavarni kulturnega doma in pokramljali ob prigrizku in kapljici grozdnega fermenta. Ker je bil na projekciji prisoten del ekipe, je bila to dobra priložnost, da od blizu preverimo, ali je Svit Stefanija tudi v resnici tako zastrašujoč kot na platnu. Lahko razkrijemo, da je vsaka bojazen odveč.

Igralca Svit Stefanija in Gašper Markun.

Serijo so ustvarjali v aprilu in maju 2025, snemali pa v Medvodah, Tržiču, Ljubljani in na Vrhniki. Temni kraji, skriti kotički in starinske stavbe so ustvarili kuliso, ki pritiče pretresljivi zgodbi iz Dolenje vasi. Slovenski filmski center jo je pred časom opisal z besedami: »V senci socialistične Jugoslavije se odvija napet psihološki triler, ki razkriva temne plasti življenja na robu družbe. Počasi se izrisuje lik tihega, na videz neškodljivega posameznika – človeka, ki se zliva z okolico, a v sebi nosi pošast.«

In prav zato serija deluje: gledalca prisili pogledati neposredno v temno plat človeške narave, ki se ji v resničnosti pogosto raje izognemo.

Po projekciji je v kavarni kulturnega doma sledilo druženje z ekipo in igralci.

Režiser Tomaž Gorkič in igralec Svit Stefanija.

Med povabljenimi je bila tudi podjetnica Tina Mentol.

Na fotografiji, od leve proti desni: izvršna producentka Eva Tomazin Zevnik, igralec Črt Batagelj in producentka Deja Škerjanc.