Ta film je najbolj prepričal evroposlance in tudi gledalce

Španska drama Gluha režiserke Eve Libertad je letošnja prejemnica evropske filmske nagrade občinstva lux, o kateri odločajo evropski poslanci in gledalci, poroča STA. Zmagovalca so med petimi nominiranimi filmi izbirali državljani po vsej Evropi in poslanci Evropskega parlamenta. Drama prinaša zgodbo gluhe Angele, ki pričakuje otroka s svojim partnerjem Hectorjem, ki sliši. V bodočo mamo se naselijo strahovi glede materinstva, ko se sooči z realnostjo vzgoje otroka v svetu, ki ni ustvarjen zanjo.

»Nagrada občinstva lux osvetljuje filme, ki nam odpirajo oči za izkušnje, ki presegajo naše lastne. Letošnji zmagovalec počne prav to – s pogumom, toplino in redko pristnostjo. Režiserka Eva Libertad nam ponuja nepozaben vpogled v življenje gluhe ženske, ki se prebija skozi materinstvo v svetu, ki ni bil zgrajen zanjo. Film, ki ga vodi osupljiva igra gluhe igralke Miriam Garlo, nas izziva, da poslušamo drugače in zgradimo Evropo, v kateri nihče ne bo ostal neslišan,« je ob razglasitvi dobitnika dejala podpredsednica Evropskega parlamenta Sabine Verheyen. Režiserka je izrazila upanje, da bo nagrada pripomogla k prepoznanju skupnosti gluhih in raznolikosti ljudi v Evropi ter spodbudila politike vključevanja, ki izboljšujejo njihove življenjske razmere. »Prepričana sem tudi, da bo prispevala k temu, da bo družba spremenila svoj pogled na raznolikost, da je ne bodo več dojemali kot težavo, temveč kot človeško bogastvo,« je dodala.

Režiserka upa, da bo nagrada pripomogla k prepoznanju skupnosti gluhih in raznolikosti ljudi v Evropi ter spodbudila politiko vključevanja.

V ožjem izboru za nagrado so bili še iransko-francosko-luksemburška drama Bila je samo nesreča v režiji Džafarja Panahija, irsko-britanski film Christy režiserja Brendana Cantyja, francoska drama Love Me Tender režiserke Anna Cazenave Cambet in norveško-francosko-dansko-nemško-švedski film Sentimentalna vrednost Joachima Trierja.

2007. LETA je Evropski parlament ustanovil nagrado lux.

Nagrado občinstva lux podeljujeta Evropski parlament in Evropska filmska akademija v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Europa Cinemas. Nagrado prejme film, ki dobi največ glasov evropskih poslancev in občinstva, oboji pa glasujejo prek spleta. Glasovi občinstva predstavljajo prvo polovico skupnih točk zmagovalnega filma, drugo polovico prispevajo evropski poslanci. Evropski parlament je nagrado ustanovil leta 2007, da bi pomagal distribuirati kakovostne filme iz EU, ki odražajo kulturno raznolikost v Evropi in širše ter se dotikajo tem, kot so človekovo dostojanstvo, enakost, nediskriminacija, vključevanje, tolerantnost, pravica in solidarnost.

Gluha Angela pričakuje otroka s svojim partnerjem Hectorjem, ki sliši. FOTO: Imdb