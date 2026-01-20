  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAGRADE

Ta film je slavil na evropskih oskarjih, prejel je kar šest nagrad

Dokumentarec leta je postal film Fiume o morte!
Film Joachima Trierja je absolutni zmagovalec. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Film Joachima Trierja je absolutni zmagovalec. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Režiser Igor Bezinović in hrvaška producentka Vanja Jambrović FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Režiser Igor Bezinović in hrvaška producentka Vanja Jambrović FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo

Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo

Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Film Joachima Trierja je absolutni zmagovalec. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Režiser Igor Bezinović in hrvaška producentka Vanja Jambrović FOTO: Ralf Hirschberger/Afp
Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo
Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
STA, I. R.
 20. 1. 2026 | 06:13
A+A-

Evropska filmska akademija (EFA) je v soboto za najboljši evropski film razglasila dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega režiserja in scenarista. Skupno je film prejel šest evropskih filmskih nagrad. Fiume o Morte!, slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića, je postal evropski dokumentarec leta. Nagrada za najboljšega evropskega igralca je letos šla v roke švedskemu igralcu Stellanu Skarsgardu za vlogo v drami Sentimentalna vrednost, ki prinaša ganljivo zgodbo o družini, spominih in povezovalni moči umetnosti, za vlogo v istem filmu je nagrado za najboljšo evropsko igralko prejela norveška igralka Renate Reinsve, Eskil Vogt in Trier pa nagrado za najboljšega evropskega scenarista. Za glasbo v Sentimentalni vrednosti je poljska skladateljica Hania Rani prejela nagrado za izvirno filmsko glasbo. Za najboljši evropski dokumentarni film je bila, kot rečeno, izbrana slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića, sicer rojenega Rečana. Film opisuje obdobje iz zgodovine Reke, v italijanščini Fiume, 16-mesečno vojaško okupacijo, ki jo je leta 1919 izvedel kontroverzni, v Italiji še danes čislani pesnik in ekscentrični vojskovodja Gabriele D'Annunzio s parolo Reka ali smrt!. Na Reki je vzpostavil vladavino, ki je veljala za prvi fašistični režim.

Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters
Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Pod Bezinovićevo režijsko taktirko so Rečani, ki so sodelovali kot igralci in statisti, obnovili zgodbo okupacije ter jo skozi komične, nadrealne in tudi strašljive epizode izvirno rekonstruirali in reinterpretirali. Produkcija je trajala deset let, kar je ustvarjalcem omogočilo, da so vpletli aktualno politično dogajanje. Nekonvencionalni dokumentarec je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije (produkcijska hiša Nosorogi, zanjo Marina Gumzi) in Italije. Nagrado je na odru prejel režiser Bezinović ter jo poklonil prebivalcem svojega rodnega mesta in opozoril na naraščajoče pozive k militarizaciji in študentske proteste proti dodatnemu vlaganju v obrambne namene. Slovenska koproducentka Marina Gumzi in direktor fotografije ​Gregor Božič sta nagrade, kot sta zapisala v izjavi, vesela.

Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo
Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo

Fiume o morte! je med drugim že slavil na 14. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc, kjer mu je mednarodna žirija lani v Mariboru podelila naziv doku izbrani film. Na 72. puljskem filmskem festivalu je prav tako lani prejel šest zlatih aren, med drugim za režijo, na 28. Festivalu slovenskega filma pa dve vesni. Med nominiranimi filmi za letošnje evropske filmske nagrade so bili sicer prvič v zgodovini slovenskega filma kar trije slovenski filmi. V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je bila nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film pa Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca. Gre za prvi celovečerni lutkovni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem. Na skoraj štiri ure dolgi prireditvi je evropsko priznanje za življenjski dosežek v berlinski Hiši kultur sveta ob stoječih ovacijah iz rok predsednice EFA Juliette Binoche prejela norveška igralka, režiserka in scenaristka ter aktivistka in prva Unicefova ambasadorka dobre volje Liv Ullmann.

Režiser Igor Bezinović in hrvaška producentka Vanja Jambrović FOTO: Ralf Hirschberger/Afp
Režiser Igor Bezinović in hrvaška producentka Vanja Jambrović FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Več iz teme

Evropska filmska akademijanagradefilm
ZADNJE NOVICE
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
PRVI GLAS PRIMORSKE

Moya je pesem poklonila staršem

Primorska pevka je glasbeno pot začela s skupino Turn Around.
Mojca Marot20. 1. 2026 | 08:06
07:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Strašna tragedija! V berlinskem vrtcu umrl 5-letni otrok

Otroka naj bi ubila vrata, ki so se snela s tečajev in padla nanj.
20. 1. 2026 | 07:56
07:50
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Botoks na krožniku? Ta solata obljublja sijočo kožo – brez injekcij

Tale solata je postala viralna, ker vsebuje vse tiste sestavine, ki jih prehranski strokovnjaki že dolgo povezujejo z lepo in zdravo kožo.
Kaja Berlot20. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
20. 1. 2026 | 07:45
07:43
Bulvar  |  Tuji trači
GROK

Mati Muskovega otroka zaradi žaljivih fotografij toži njegovo podjetje

Ashley St. Clair se je v sodni spor podala zaradi groka.
20. 1. 2026 | 07:43
07:35
Šport  |  Športni trači
KONTROVERZNI GLASBENIK

EHF na EP v rokometu prepovedal Thompsonovo pesem, potem ko so jo Hrvati zahtevali.

Dogajanje med tekmo evropskega prvenstva je sprožilo uraden odziv krovne rokometne organizacije.
20. 1. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki