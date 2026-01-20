Ta film je slavil na evropskih oskarjih, prejel je kar šest nagrad

Evropska filmska akademija (EFA) je v soboto za najboljši evropski film razglasila dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega režiserja in scenarista. Skupno je film prejel šest evropskih filmskih nagrad. Fiume o Morte!, slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića, je postal evropski dokumentarec leta. Nagrada za najboljšega evropskega igralca je letos šla v roke švedskemu igralcu Stellanu Skarsgardu za vlogo v drami Sentimentalna vrednost, ki prinaša ganljivo zgodbo o družini, spominih in povezovalni moči umetnosti, za vlogo v istem filmu je nagrado za najboljšo evropsko igralko prejela norveška igralka Renate Reinsve, Eskil Vogt in Trier pa nagrado za najboljšega evropskega scenarista. Za glasbo v Sentimentalni vrednosti je poljska skladateljica Hania Rani prejela nagrado za izvirno filmsko glasbo. Za najboljši evropski dokumentarni film je bila, kot rečeno, izbrana slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića, sicer rojenega Rečana. Film opisuje obdobje iz zgodovine Reke, v italijanščini Fiume, 16-mesečno vojaško okupacijo, ki jo je leta 1919 izvedel kontroverzni, v Italiji še danes čislani pesnik in ekscentrični vojskovodja Gabriele D'Annunzio s parolo Reka ali smrt!. Na Reki je vzpostavil vladavino, ki je veljala za prvi fašistični režim.

Dobitniki evropskih filmskih nagrad FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Pod Bezinovićevo režijsko taktirko so Rečani, ki so sodelovali kot igralci in statisti, obnovili zgodbo okupacije ter jo skozi komične, nadrealne in tudi strašljive epizode izvirno rekonstruirali in reinterpretirali. Produkcija je trajala deset let, kar je ustvarjalcem omogočilo, da so vpletli aktualno politično dogajanje. Nekonvencionalni dokumentarec je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije (produkcijska hiša Nosorogi, zanjo Marina Gumzi) in Italije. Nagrado je na odru prejel režiser Bezinović ter jo poklonil prebivalcem svojega rodnega mesta in opozoril na naraščajoče pozive k militarizaciji in študentske proteste proti dodatnemu vlaganju v obrambne namene. Slovenska koproducentka Marina Gumzi in direktor fotografije ​Gregor Božič sta nagrade, kot sta zapisala v izjavi, vesela.

Nekonvencionalni dokumentarec Fiume o morte! je nastal v koprodukciji Hrvaške, Slovenije in Italije. FOTO: Promocijsko Gradivo

Fiume o morte! je med drugim že slavil na 14. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc, kjer mu je mednarodna žirija lani v Mariboru podelila naziv doku izbrani film. Na 72. puljskem filmskem festivalu je prav tako lani prejel šest zlatih aren, med drugim za režijo, na 28. Festivalu slovenskega filma pa dve vesni. Med nominiranimi filmi za letošnje evropske filmske nagrade so bili sicer prvič v zgodovini slovenskega filma kar trije slovenski filmi. V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je bila nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film pa Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca. Gre za prvi celovečerni lutkovni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem. Na skoraj štiri ure dolgi prireditvi je evropsko priznanje za življenjski dosežek v berlinski Hiši kultur sveta ob stoječih ovacijah iz rok predsednice EFA Juliette Binoche prejela norveška igralka, režiserka in scenaristka ter aktivistka in prva Unicefova ambasadorka dobre volje Liv Ullmann.