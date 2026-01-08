Ta igralec naj bi po novem igral Jamesa Bonda, sodelovala naj bi tudi njegova žena

Če gre verjeti britanskemu zvezdniku Callumu Turnerju, je konec ugibanj, kdo bo novi James Bond. Petintridesetletni igralec menda prijateljem razglaša, da bo prav on nasledil Daniela Craiga in postal novi agent 007, so izvedeli britanski mediji. Ne le to, šušlja se celo, da bi lahko v težko pričakovanem filmu, ki naj bi ga snemali letos, sodelovala tudi njegova zaročenka, glasbenica Dua Lipa, ki naj bi ji zaupali uvodno in sklepno filmsko skladbo. Če se bodo govorice izkazale za resnične, se bo Dua Lipa pridružila ugledni druščini, v kateri so med drugim Adele, Billie Eilish in Sam Smith.

Bo Callum Turner zamenjal Daniela Craiga? FOTO: Remo Casilli/Reuters

V Hollywoodu že dolgo čakajo na novo, 26. nadaljevanje zgodbe o agentu 007. Štiri leta so že minila, odkar je bil posnet zadnji film iz te znamenite franšize z naslovom Ni čas za smrt. V vmesnem obdobju je bilo veliko ugibanj o tem, kdo bi lahko nasledil Craiga. Producenti so iskali svež obraz, želeli so igralca v tridesetih letih, ki bo sposoben nastopati v tej adrenalinski vlogi še najmanj desetletje, poleg tega bi z njim pritegnili mlajše občinstvo. Še avgusta lani sta bila glavna kandidata Britanca, 35-letni Aaron Taylor-Johnson (28 let pozneje, Lovec Kraven, Nočne ptice …) in 40-letni James Norton, ki igra v britanskih televizijskih serijah Srečna dolina, McMafia, med njegovimi filmi je tudi Gospod Jones. Idris Elba, ki bi postal prvi temnopolti agent, je že pred časom oznanil, da ga vloga Bonda ne zanima. Nekaj časa se je celo šušljalo, da je čas, da glavno vlogo dobi ženska.

Bondova franšiza je že nekaj časa v rokah Amazona oziroma Jeffa Bezosa.

Turner, potencialni novi agent, je kariero začel kot model, nato se je našel v igri. Preboj je doživel s filmom Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva in v nadaljevanju Dumbledorjeve skrivnosti. Številne pohvale je prejel kot Joe Rantz v biografski športni drami Fantje v čolnu, ki jo je režiral George Clooney. Gledalce je navdušil tudi v Applovi televizijski vojni mini seriji Masters of the Air, ki sta jo producirala Steven Spielberg in Tom Hanks.

Dua Lipa in Callum Turner FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Turner in Dua Lipa, ki sta zaročena, sta počitnice preživela na Jamajki na posestvu Goldeneye, ki je bilo nekoč v lasti ustvarjalca vohunskih zgodb Iana Fleminga. To je še podžgalo govorice, da bo Turner novi šarmantni vohun.

Bondova franšiza je že nekaj časa v rokah Amazona oziroma Jeffa Bezosa, ki je njen veliki oboževalec in noče v novem filmu ničesar prepustiti naključju. Avtor scenarija je Steven Knight (kriminalna serija Birminghamske tolpe), za režijo bo poskrbel Denis Villeneuve (Dune: Peščeni planet). Menda se Bezos zaveda, da ima Bond posebno mesto v srcih ljudi, zato mora biti tisti, ki bo dobil vlogo, popoln.