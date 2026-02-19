Ta konec tedna v Ljubljano prihajajo najboljši

Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju vrhunske klavirske umetnosti. V soboto se namreč v Slovenski filharmoniji začenja mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana 2026, ki v okviru 9. Zimskega festivala v prestolnico znova prinaša mednarodno elito mladih pianistov.

Za skupni nagradni sklad v višini 110.000 evrov, od tega 50.000 evrov za prvo nagrado, se bo potegovalo 29 pianistov iz 15 držav. Prva etapa bo posvečena solističnim recitalom, v katerih bodo tekmovalci oblikovali premišljene programe od baroka in klasicizma do romantike ter glasbe 20. in 21. stoletja. Poseben poudarek bo namenjen klasični sonati in delu slovenskega skladatelja, kar pomeni, da bo poleg tehnične dovršenosti v ospredju razumevanje sloga in osebna interpretacija. Tekmovanje ni zgolj preizkus hitrosti prstov in natančnosti, temveč iskanje umetniške osebnosti. Mednarodna žirija pod vodstvom Dubravke Tomšič Srebotnjak bo ocenjevala predvsem zrelost, prepričljivost in iskrenost glasbenega izraza. Prav solistični recital namreč najjasneje razkrije, kdo zna skozi glasbo povedati zgodbo.

Tekmovanje bo potekalo do 1. marca, ko bo veliki finale z orkestrom. Do takrat imajo ljubitelji glasbe redko priložnost, da v živo spremljajo rojstvo novih zvezd in doživijo energijo, ki jo lahko ustvari le neposreden stik med umetnikom in občinstvom. Vabljeni, da ta konec tedna prisluhnete prihodnosti klavirske umetnosti.