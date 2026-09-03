Ta pevka je predsednico Pirc Musar tako navdušila, da ji je namenila objem

Slovensko-alžirska pevka in igralka Alya Elouissi je konec avgusta nanizala dva pomembna nastopa, s katerima je znova povezala slovenski in mednarodni prostor. Na odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni je nastop posvetila državama, ki ju imenuje moji dve domovini. V čast Alžiriji je zapela pesmi Biladi Ohibouki in Yahyaou Wlad Bladi, posebej pa je izstopala njena oprava, v kateri je združila slovenske in alžirske elemente.

Po nastopu jo je v zaodrju sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar ter ji namenila objem in čestitke. Alya se je srečala tudi z alžirskim ministrom za visoko šolstvo in znanstvene raziskave Kamelom Baddarijem. »Ko sem stala na odru, sem se zelo močno zavedala, kaj ta trenutek pomeni – ne samo zame osebno, ampak tudi za povezovanje in sodelovanje Slovenije in Alžirije,« je povedala. Le nekaj dni pozneje je kot edina slovenska predstavnica nastopila na mednarodnem večeru festivala Ohrid Fest. Predstavila je avtorsko skladbo Midva sva, za katero je napisala glasbo in besedilo, produkcijo pa je ustvaril britanski producent Ian Barter. Za skladbo je prejela nagrado za najboljšo avdioprodukcijo, pripravila pa je tudi njeno angleško različico. Oktobra jo čaka izid avtorskega albuma, ki je nastal v sodelovanju z Neisho.