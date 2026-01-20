Ta predstava bo marsikoga spravila v zadrego (FOTO)

Na mariborskem Intimnem odru GT22 se je rodila predstava z naslovom, ki ne prosi za dovoljenje. Pissed je sveže avtorsko delo KUD Moment in hkrati prvi skupni projekt dveh močnih ustvarjalk: igralke in performerke Barbare Kukovec ter igralke Mince Lorenci, ki jo širša javnost pozna tudi iz filmov in Drame SNG Maribor. Če vas naslov najprej spravi v zadrego, je to pravzaprav del igre. Beseda pissed namreč pomeni več stvari – od jeze do tiste najbolj telesne, najbolj neposredne nuje. In prav med obema poloma se predstava poigrava z vprašanjem, ki se zdi banalno, pa ni: kaj naredimo, ko pritisne? Ko se nabira. Ko je treba nekaj spraviti ven. Misel, čustvo, besedo, upor, solzo – ali pa zgolj trenutek sprostitve, ki ga odlašamo, dokler ne postane neznosno. Igralki pravita, da ko »pritisk postane neznosen, izgubiš nadzor nad telesom, okno svobode se zapre in nenadzorovan hudournik preplavi vse pred tabo. Žrtve povodnji so kolateralna škoda. Edino, kar je tedaj pomembno, je, da si spravil vse iz sebe, da si se dobro poscal in da si se vrnil v brezskrbnost življenja.«

Predstava se dotakne tudi časa – tistega majhnega, a usodnega okna med občutkom nuje in dejansko sprostitvijo. V njem se lahko zgodi pričakovanje, dvom, panika, strah, želja, potreba. In na koncu – užitek. A ko pritisk postane prehud, nadzor popusti. Kot hudournik, ki odnese vse pred sabo. Kolateralna škoda? Včasih neizogibna. Pissed je odrsko neposredna, igriva in hkrati neprijetno iskrena – taka, ki ne ponuja tolažbe, ampak ogledalo. Po premieri bodo sledile še ponovitve 25. in 31. januarja ter 1. februarja.

Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET

Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET

Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET

Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET