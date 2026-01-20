  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PISSED

Ta predstava bo marsikoga spravila v zadrego (FOTO)

Nova predstava v Mariboru odpira temo, o kateri se (pre)pogosto molči.
Olajšani Minca Lorenci in Barbara Kukovec FOTO: MEDIASPEED.NET

Olajšani Minca Lorenci in Barbara Kukovec FOTO: MEDIASPEED.NET

Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET

Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET

Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET

Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET

Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET

Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ob ogledu je uživala tudi Jasmina Godec s celovškega Radia Agora. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ob ogledu je uživala tudi Jasmina Godec s celovškega Radia Agora. FOTO: MEDIASPEED.NET

Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET

Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET

Olajšani Minca Lorenci in Barbara Kukovec FOTO: MEDIASPEED.NET
Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET
Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET
Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET
Ob ogledu je uživala tudi Jasmina Godec s celovškega Radia Agora. FOTO: MEDIASPEED.NET
Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET
M. S.
 20. 1. 2026 | 10:09
A+A-

Na mariborskem Intimnem odru GT22 se je rodila predstava z naslovom, ki ne prosi za dovoljenje. Pissed je sveže avtorsko delo KUD Moment in hkrati prvi skupni projekt dveh močnih ustvarjalk: igralke in performerke Barbare Kukovec ter igralke Mince Lorenci, ki jo širša javnost pozna tudi iz filmov in Drame SNG Maribor. Če vas naslov najprej spravi v zadrego, je to pravzaprav del igre. Beseda pissed namreč pomeni več stvari – od jeze do tiste najbolj telesne, najbolj neposredne nuje. In prav med obema poloma se predstava poigrava z vprašanjem, ki se zdi banalno, pa ni: kaj naredimo, ko pritisne? Ko se nabira. Ko je treba nekaj spraviti ven. Misel, čustvo, besedo, upor, solzo – ali pa zgolj trenutek sprostitve, ki ga odlašamo, dokler ne postane neznosno. Igralki pravita, da ko »pritisk postane neznosen, izgubiš nadzor nad telesom, okno svobode se zapre in nenadzorovan hudournik preplavi vse pred tabo. Žrtve povodnji so kolateralna škoda. Edino, kar je tedaj pomembno, je, da si spravil vse iz sebe, da si se dobro poscal in da si se vrnil v brezskrbnost življenja.«

Predstava se dotakne tudi časa – tistega majhnega, a usodnega okna med občutkom nuje in dejansko sprostitvijo. V njem se lahko zgodi pričakovanje, dvom, panika, strah, želja, potreba. In na koncu – užitek. A ko pritisk postane prehud, nadzor popusti. Kot hudournik, ki odnese vse pred sabo. Kolateralna škoda? Včasih neizogibna. Pissed je odrsko neposredna, igriva in hkrati neprijetno iskrena – taka, ki ne ponuja tolažbe, ampak ogledalo. Po premieri bodo sledile še ponovitve 25. in 31. januarja ter 1. februarja.

Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET
Barva tekočine seveda ni naključje, a predstava ne govori samo o telesnih nujah, ki nas vsake toliko oropajo svobode. FOTO: MEDIASPEED.NET

Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET
Predstava, katere naslov bi lahko koga spravil tudi v zadrego, je občinstvo nagovorila po najbolj človeški plati. FOTO: MEDIASPEED.NET

Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET
Po premieri na mariborskem Intimnem odru GT22 sledi še nekaj ponovitev. FOTO: MEDIASPEED.NET

Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET
Zoran Petrovič, režiser ter ustanovni član kulturno-umetniškega društva Moment, in mariborski fotograf Boštjan Lah FOTO: MEDIASPEED.NET

Ob ogledu je uživala tudi Jasmina Godec s celovškega Radia Agora. FOTO: MEDIASPEED.NET
Ob ogledu je uživala tudi Jasmina Godec s celovškega Radia Agora. FOTO: MEDIASPEED.NET

Več iz teme

predstavaMariborgledlaiščePissed
ZADNJE NOVICE
10:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRAMOTA

Nova razkritja glede škandala v Kopru! Znano, kdo je med intimnim odnosom fotografiral varovanca v domu starejših

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih, primer proučuje tudi policija.
20. 1. 2026 | 10:06
09:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
20. 1. 2026 | 09:45
09:10
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri ogrevanju dela večina Slovencev

Ali je nočno izklapljanje ogrevanja res varčno? Energetski svetovalec razloži, kdaj se izklapljanje splača in kdaj ne.
20. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
20. 1. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
20. 1. 2026 | 09:00
08:55
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Slovensko smučanje žaluje, poslovil se je Aleš Guček

Bil je smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt.
20. 1. 2026 | 08:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki