TV SERIJE

Ta seksi igralka ne uživa v prizorih z bikinijem

Ali Larter zaslovela z vlogo Angele v Landmanu. Najbolj ji je v spominu ostala igra z Billyjem Bobom Thorntonom.
Igralska zasedba v Landmanu (z leve): Jacob Lofland, Ali Larter, Billy Bob Thornton, Demi Moore in Andy Garcia FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Ali Larter in Michelle Randolph FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

A. B.
 28. 1. 2026 | 08:16
Televizijska serija Landman, ki se trenutno predvaja na platformi pretočnih vsebin SkyShowtime in v kateri so velika igralska imena, kot so Billy Bob Thornton, Demi Moore in Andy Garcia, je med gledalci vse bolj priljubljena tudi zaradi igralke Ali Larter. Ali, ki igra lik glamurozne in čustveno nabite osebe Angele Norris, nekdanje žene Tommyja Norrisa (Thornton), najbolj v spominu ostane po svojih seksi oblinah. A kot pravi Larterjeva, se ravno prizorov, ko se mora v nadaljevanki kazati v bikiniju, najmanj veseli.

»Mislim, da ni igralke, ki bi rekla: 'Jupi! Imam prizor v bikiniju!'« je povedala v pogovoru za revijo People, ki je bil objavljen v ponedeljek. »Nihče noče tega posneti,« je prepričana. Dodaja, da so takšni prizori zanjo najtežji in da v njih nikakor ne uživa. »To je le del zgodbe, ki jo pripovedujem, in ker sem igralka, jo odigram. Ampak so mi vsekakor najmanj ljubi.« Zvezdnica serije Heroji (Heroes), ki je prizore v bikiniju opisala kot »težke, na tak čuden način«, je pripomnila, da ker lik Angele tako zelo skrbi za svoje telo, ne brani se niti laka za porjavitev, mora sama ves čas skrbeti za svojo formo in za »vse, kar pride zraven«. Za revijo People je že lani povedala, da mora ob ponedeljkih vstajati ob 4.30. »Grem na tek. Traja le 30 minut. Trudim se jesti zelo zdravo. Sem ena tistih beljakovinskih mamic. Ves dan jem beljakovine. In deluje.«

Na koncu, kot nadaljuje, je res težko, ko moraš na ukaz obleči kopalke in »hoditi pred vsemi«. Medtem ko je bil njen lik v nadaljevanki že deležen kritik zaradi pretirane spolnosti, Larterjeva brani vizijo Angele, ki si jo je zamislil ustvarjalec serije Taylor Sheridan. »Rad piše like, ki gledalce spodbudijo k odzivu. Ki sprožijo reakcijo, občutek,« je igralka dejala novembra lani in ustvarjalca serije Yellowstone označila za »provokatorja«. Meni, da je pri serijah, ki jih ustvarja Taylor, neverjetno to, »da so vse izjemno izvirne in pristne«.

V seriji Landman so ji po drugi strani najljubši prizori, ki jih odigra skupaj z glavnim igralcem Thorntonom. In sicer, ko se »Tommy in Angela resnično, iskreno in tiho pogovorita«. To, kot dodaja, preprosto obožuje. Tako kot stare ljudi. V seriji namreč Angela s svojo hčerko Ainsley Norris (igra jo Michelle Randolph) obišče dom starostnikov ter jim z različnimi dejavnostmi, denimo obiskom kluba s seksi barskimi plesalkami, želi polepšati bivanje v starosti. Angela se tudi zelo spoprijatelji s Tommyjevim očetom T. L. Norrisom (igra ga Sam Elliott) oziroma vpliva na Tommyja, da po smrti mame spet vzpostavi stik z očetom.

Ali LarterLandmanserijaigralkatelevizijabikini
