Ta slovenski glasbenik in glasbenica sta najbolj predvajana v Sloveniji (VIDEO)

Slovenski glasbeni prostor je dobil novega radijskega zmagovalca. Po podatkih Zavoda IPF je pesem leta 2025 skladba Plamen in kri, pod katero se podpisuje Žan Serčič. Priljubljeni pevec in avtor je s tem dosežkom še utrdil svoj položaj enega najuspešnejših domačih izvajalcev, saj je obenem postal tudi drugi najbolj predvajani slovenski izvajalec leta.

Serčič je edini glasbenik, ki je priznanje IPF za predvajanje prejel večkrat zapored. Potem ko je leta 2024 zmagala njegova skladba Bela lilija, je leto kasneje v absolutni konkurenci slavila še Plamen in kri. Uspeh je še toliko večji, ker se njegov hit Pijan od ljubezni le za las ni uvrstil med deseterico najbolj predvajanih skladb.

Žan Serčič ob prevzemu priznanj IPF

Ob prejemu priznanja je Serčič poudaril pomen ekipe in občinstva: »Hvaležen sem in ponosen na svojo celotno ekipo ter na publiko, ki mi omogoča, da lahko ustvarjam.« Ob tem pa je opozoril tudi na razmerje med domačo in tujo glasbo na radijskih postajah, kjer slovenska še vedno predstavlja manjšinski delež. Kljub temu ostaja optimističen in verjame v prihodnost domače ustvarjalnosti. Glasbenik sicer ne počiva. Pripravlja novo koncertno turnejo Na ulicah srca, s katero se vrača na manjša prizorišča. Obenem nastaja nova glasba, ki jo lahko poslušalci pričakujejo že zelo kmalu.

Na drugi strani pa naziv najbolj predvajane slovenske izvajalke že sedmo leto zapored ostaja v rokah Nina Pušlar. V minulem letu se je kar šest njenih skladb uvrstilo med dvajset najbolj predvajanih, kar potrjuje njen izjemni vpliv na slovenski radijski prostor. Njena najuspešnejša skladba leta je bila Iz čiste trme, visoko pa so se uvrstile tudi Ironija, Nina Nina Nina, To mi je všeč, Nemirna kri in Malo, malo. Pušlarjeva priznava, da ji podpora poslušalcev pomeni veliko motivacijo za nadaljnje ustvarjanje.

Ob glasbenih dosežkih že napoveduje nove projekte, med drugim koncert v Črnomlju in izid videospota za pesem Zdaj si upam. Tako Serčič kot Pušlarjeva dokazujeta, da slovenska glasba ostaja močna in priljubljena – tako na odrih kot na radijskih valovih.