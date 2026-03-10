  • Delo d.o.o.
FILMSKI SVET

Ta slovenski igralec je zaigral v novi seriji o Robinu Hoodu, v seriji tudi znan tuji igralec (VIDEO)

Igralec Klemen Novak igra desno roko nottinghamskega šerifa. Na programu Epic drama tudi nanizanka Nevarna razmerja.
Klemen Novak v Robinu Hoodu FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+

Klemen Novak v Robinu Hoodu FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+

Nevarna razmerja FOTO: Starz Entertainment, Llc

Nevarna razmerja FOTO: Starz Entertainment, Llc

Novak je v stalni stranski vlogi zaigral ob Seanu Beanu. FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+

Novak je v stalni stranski vlogi zaigral ob Seanu Beanu. FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+

Klemen Novak v Robinu Hoodu FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+
Nevarna razmerja FOTO: Starz Entertainment, Llc
Novak je v stalni stranski vlogi zaigral ob Seanu Beanu. FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+
I. R.
 10. 3. 2026 | 07:29
2:57
Marec na programih Viasat Kino in Epic Drama združuje zgodbe o ljudeh, ki se znajdejo v času prelomov. Program Epic Drama zaznamuje premiera serije Robin Hood, v kateri igra tudi slovenski igralec Klemen Novak, medtem ko na Viasat Kino prihajajo filmske klasike in nagrajene uspešnice. Od Sherwoodskega gozda do francoske aristokracije, od političnih spletk do globalnih katastrof – marec prinaša odločitve, ki spreminjajo usodo posameznika in sveta, napovedujejo. Serija bo na sporedu programa Epic od 16. marca ob ponedeljkih.

16. MARCA je na sporedu prva epizoda.

Po normanski osvojitvi Anglije leta 1186 se zaljubita Rob (Jack Patten), sin saškega gozdarja, in Marian (Lauren McQueen), hči normanskega plemiča. Skupaj začneta boj za pravičnost in svobodo. Rob postane vodja skupine uporniških razbojnikov, ki delujejo iz Sherwoodskega gozda, Marian pa se kot vohunka infiltrira na normanski dvor. Skupaj poskušata preprečiti korupcijo na dvoru in si prizadevata za mir v Angliji, medtem ko ju neusmiljeno preganja nottinghamski šerif (Sean Bean).

Novak je v stalni stranski vlogi zaigral ob Seanu Beanu. FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+
Novak je v stalni stranski vlogi zaigral ob Seanu Beanu. FOTO: Aleksandar Letic/lionsgate Ent Aleksandar Letic/mgm+

Serija je bila v celoti posneta v Srbiji, v vlogi Gerolda pa igra slovenski igralec Klemen Novak. Igralsko izobrazbo je pridobil v New Yorku, kjer je diplomiral na American Academy of Dramatic Arts, eni najstarejših ameriških igralskih akademij. Del kariere je živel v ZDA, danes pa deluje pretežno v tujini.

Igral je DEA agenta Jonesa v seriji Operación Pacífico, ki je bila predvajana na NBC Telemundo, nastopil je v ameriški vohunski seriji The Americans na mreži FX, v HBO seriji Bored to Death ter v slovenskem filmu Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo. Sodeloval je v seriji Takšno je življenje v produkciji RTV Slovenija, lani pa je postal del igralske zasedbe MGM+ serije Robin Hood, kjer upodablja Gerolda in nastopa v vseh 10 epizodah.

Francoska aristokracija

Od 17. marca pa bo vsak torek na sporedu Epic drame ob 22.00 nanizanka Nevarna razmerja. Gre za predzgodbo klasičnega romana iz 18. stoletja o mladih ljubimcih Camille in Pascalu, ki se srečata v predrevolucionarnem Parizu ter se z zvijačami in manipulacijami povzpneta iz mestnega podzemlja na vrh francoske aristokracije.

Nevarna razmerja FOTO: Starz Entertainment, Llc
Nevarna razmerja FOTO: Starz Entertainment, Llc

Njun odnos – med boji za prevlado in preživetje v svetu zapeljevanja, izdaje in maščevanja – niha med strastno ljubeznijo in bridko vojno. Skupaj krmarita skozi nevarni svet francoskega plemstva ter se nenehno spopadata tako s sovražniki kot drug z drugim – da bi na koncu postala zloglasna markiza de Merteuil in vikont de Valmont.

