Tako je bila videti dvorana po podelitvi oskarjev: »Kakšne svinje«

Po letošnji podelitvi prestižnih filmskih nagrad so se na družbenih omrežjih razširile fotografije, ki prikazujejo stanje dvorane po koncu slovesnosti, poroča hrvaški Index. Posnetki iz notranjosti dvorane Dolby Theatre, kjer vsako leto poteka podelitev Academy Awards, so sprožili burne odzive javnosti.

Na fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je mogoče videti tla dvorane, prekrita z različnimi odpadki – praznimi steklenicami, ovoji hrane, kuvertami in drugimi ostanki po dogodku. Posnetki so pri številnih uporabnikih interneta povzročili zgražanje ter odprli razpravo o vedenju zvezdnikov in gostov na enem najprestižnejših dogodkov v filmski industriji.

Ena izmed fotografij, objavljenih na družbenih omrežjih, prikazuje stanje dvorane naslednje jutro po podelitvi nagrad. Številni komentatorji so izrazili razočaranje nad ravnanjem hollywoodske elite. Med odzivi so se pojavili zapisi, kot so: »Človek bi pričakoval, da znajo uporabljati koš za smeti«, drugi pa so bili še bolj kritični: »Odvratno. Brez vsakega občutka za kulturo« in »Lahko imaš ves denar sveta, pa še vedno nimaš osnovnega bontona.«

Posebej veliko pozornosti je pritegnila ironija prizora: večer, ki velja za vrhunec glamurja svetovne filmske industrije, je za seboj pustil prizore, ki jih nekateri primerjajo z razmetano sobo po otroški zabavi. Mnogi so se ob tem spraševali, ali je bilo v dvorani dovolj mest za odlaganje odpadkov ali pa je šlo preprosto za neodgovorno ravnanje gostov. Letošnja ceremonija, ki je trajala več kot tri ure, je sicer prinesla tudi pomembne filmske trenutke. Nagrado za najboljši film je prejel One Battle After Another, ki je zaznamoval večer v filmski zgodovini.