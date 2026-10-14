Tako lepa nevesta je bila Plestenjakova Tadeja: Jan v najtežjih trenutkih pokazal romantične spomine (FOTO)

Jan Plestenjak že več kot tri desetletja velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi, toda tokrat je šel še bolj osebno kot običajno. Nova skladba Midva imava se je namenjena njegovi ženi Tadeji in je izšla ob njuni prvi obletnici poroke. »Veš, kako lep mi je svet, zdaj ko sem s tabo objet,« prepeva Jan v refrenu. Besede, ki nosijo naslov pesmi, imajo zanju še posebno težo, saj sta jih dala vgravirati tudi v svoja poročna prstana. Pesem je tako več kot ljubezenska balada – je njuno zasebno sporočilo, ki ga je tokrat odločil deliti z vso Slovenijo. V ospredju so bližina, predanost in občutek, da je življenje lepše, ko ga deliš z osebo, ki jo ljubiš. Čeprav je zgodba izrazito osebna, se lahko v njej prepozna vsak, ki je kdaj doživel globoko in iskreno ljubezen.

V videospotu se vrača na kraj poroke

Tudi videospot za skladbo je prežet z osebnimi spomini. Jan se v njem vrača na Škofjeloški grad, kjer je nekoč živel in kjer sta se s Tadejo v baročni kapeli pred letom dni tudi poročila. Videospot, ki ga je ustvaril Izidor Farič, je namerno preprost, brez velikih scen in odvečnega blišča. V ospredju ostajata Jan, njegova kitara in prostor, ki za zakonca nosi posebno zgodbo. Še posebej dragocen del spota so fotografije z njunega poročnega dne, ki ga je par preživel v zelo intimnem vzdušju v Škofji Loki. Tako gledalec ne spremlja le nove glasbene zgodbe, temveč dobi tudi redek vpogled v enega najbolj zasebnih dni Plestenjakovega življenja. »Pred mano si. Zame si vse. Rad te imam,« je sporočilo, ki v pesmi zazveni skoraj kot osebna zaobljuba.

Jan je izdal prav posebno pesem. FOTO: Menart

Izid pesmi spremlja tudi ganljiva zdravstvena izpoved

Nova skladba pa prihaja v času, ko se Plestenjak sooča z resno zdravstveno preizkušnjo. Dan pred izidom je oboževalcem pojasnil, da mu je viroza konec avgusta poškodovala živce in mišice v grlu. Ob tem je poudaril, da so glasilke na srečo ostale nedotaknjene, a okrevanje bo dolgo in bo zahtevalo disciplino ter potrpežljivost. Zaradi zdravstvenega stanja je moral odpovedati še sedem koncertov v letošnjem letu. »Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej,« je zapisal. Pesem Midva imava se je posnel enajst dni pred boleznijo, prav zato pa ima zanj danes še večjo težo. »Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen, ker je zelo osebna, čustvena in slavi ljubezen, predanost in vse tisto, kar se ne da razložiti z razumom,« je še dodal. Zaključil je z upanjem, da bo lahko nekoč znova stal pred občinstvom: »Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami. Rad vas imam in zelo vas bom pogrešal. Vaš Jan.«