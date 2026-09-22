Takšne pesmi o Putinu še niste slišali, Pet Shop Boys udarili: »Kdo pere njegove spodnjice?« (VIDEO)

Britanski popduo Pet Shop Boys je objavil novo pesem »A Top Secret Washing Machine«, v kateri se na satiričen način loteva ruskega predsednika Vladimirja Putina in se vrača k primeru zastrupitve ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Pesem so objavili na svojem uradnem kanalu YouTube ob začetku volitev v rusko državno dumo. Nova skladba britanskega dua je pozornost pritegnila predvsem zaradi nenavadnega besedila, v katerem glasbenika postavljata vprašanja o Putinovem spodnjem perilu, skrivnostih in »strogo zaupnem pralnem stroju«. Pri tem se navezujeta na primer Alekseja Navalnega, ki je bil leta 2020 zastrupljen z živčnim agensom novičok.

Pet Shop Boys so skladbo objavili 18. septembra, ko so se v Rusiji začele volitve v državno dumo. V opisu videoposnetka so navedene tudi besede Navalnega iz februarja 2021, ko je na sodišču v Moskvi govoril o Putinu in napovedal, da bo ta v zgodovini ostal zapisan kot zastrupljevalec.

»Kdo pere Putinove spodnjice?«

Osrednje vprašanje nove skladbe je precej nenavadno: »Kdo pere Putinove spodnjice?« Pet Shop Boys se v besedilu sprašujeta, kdo skrbi, da ostanejo čiste, globoko v notranjosti njegove rezidence, v »strogo zaupnem pralnem stroju«. Nato se vprašanja nadaljujejo z razmišljanjem o tem, kdo varuje njegove skrivnosti in ali je o ruskem predsedniku mogoče sploh kaj zagotovo vedeti.

Besedilo se nato neposredno naveže na zastrupitev nasprotnika. Glasbenika se sprašujeta, ali se Putin smeji svojemu »briljantnemu načrtu«, ko zastrupi spodnje perilo svojega nasprotnika. Gre za očitno aluzijo na primer Navalnega, ki je bil leta 2020 zastrupljen z živčnim agensom novičok. Po poročanju Meduze se pesem nanaša na navedbe o tem, da je bil strup nanesen na njegovo spodnje perilo.

V videoposnetku so objavljeni tudi odlomki iz govora, ki ga je Navalni februarja 2021 imel na sodišču v Moskvi. Takrat se je vrnil v Rusijo iz Nemčije, kjer se je zdravil po zastrupitvi z novičokom. Navalni je takrat dejal, da bo Putin v zgodovino vstopil kot zastrupljevalec. Pri tem je omenil zgodovinske osebnosti, kot sta bila ruski car Aleksander II., znan kot Osvoboditelj, in kijevski knez Jaroslav Modri.

Prav njegove besede so postale izhodišče za novo skladbo. Pet Shop Boys jih v pesmi nadgradijo s črnim humorjem in motivom spodnjega perila ter pralnega stroja.

»Bo vse ostalo skrito?«

Pesem se ne ustavi pri vprašanju, kdo pere Putinovo perilo. Glasbenika se sprašujeta tudi, kdo varuje njegove skrivnosti in ali je mogoče vedeti, kaj je res in kaj ne. V nadaljevanju omenjata tudi možnost, da bi ruskega predsednika preganjale nočne more o zaporniški celici. Nato sledijo primerjave z zgodovinskima voditeljema Stalinom in Petrom Velikim ter namig, da bi se lahko Putin izognil posledicam svojih dejanj.

Pesem se konča z mislijo, da bodo njegove skrivnosti ostale skrivnosti vse do nekega nesrečnega dne, ko bodo vendarle prišle na dan. Celotno besedilo je objavljeno tudi na uradni spletni strani Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys in ruske teme

To ni prvič, da sta se člana dua v svojem ustvarjanju dotaknila Rusije in njene zgodovine. Leta 2023 sta objavila videospot »Living in the Past«, ki se je prav tako ukvarjal s Putinom in ga primerjal z Josifom Stalinom. Leta 2024 je sledila pesem »Dancing Star«, posvečena ruskemu baletnemu umetniku Rudolfu Nurejevu. Leta 2025 sta objavila še pesem »Hymn«, posvečeno spominu na Navalnega.

Nova skladba tako nadaljuje niz del, v katerih Pet Shop Boys ruske politične in zgodovinske teme obravnavajo skozi glasbo, ironijo in satiro. »A Top Secret Washing Machine« je tako precej drugačna od klasične pop pesmi. Namesto ljubezenske zgodbe ali običajnega družbenega komentarja britanski duo uporablja bizarno podobo skrivnostnega pralnega stroja in Putinovega spodnjega perila, s katero se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov zastrupitve ruskega opozicijskega politika.

Skladba je zaradi svoje nenavadne tematike hitro pritegnila pozornost, njeno sporočilo pa je precej bolj resno, kot bi bilo mogoče sklepati samo iz naslova. Za humorjem in ironijo se skriva neposredna navezava na primer Navalnega ter na njegove besede o tem, kako naj bi Putin ostal zapisan v zgodovini, poroča Telegraf.rs.