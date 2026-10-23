Tamburaši v solzah ob slovesu Mira Puhka: skupaj so prepotovali na tisoče kilometrov

Iz Bele krajine prihaja žalostna novica. Umrl je Miro Puhek, dolgoletni direktor prevozniškega podjetja MPOV iz Vinice. Od njega so se z ganljivimi besedami poslovili člani tamburaškega orkestra Dobréč, ki jim je kar tri desetletja stal ob strani. Oglasili so se tudi njegovi sodelavci, ki so se glasbenikom zahvalili za lepe besede in spomine na pokojnega direktorja.

Miro Puhek je bil v Beli krajini poznan predvsem kot podjetnik na področju avtobusnih prevozov. Vodil je podjetje MPOV, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 in ima sedež v Drenovcu pri Vinici. Podjetje se ukvarja s cestnim potniškim prometom, med drugim tudi s prevozi šolarjev. Puhek je s svojim podjetjem skrbel za šolske prevoze v občini Črnomelj.

Ganljivo slovo tamburašev: Nazadnje jih je poslušal na Hvaru

Puhka pa se ne bodo spominjali le po njegovem podjetniškem delu, temveč tudi po dolgoletni podpori kulturi. Posebno vez je spletel s tamburaškim orkestrom Dobréč, ki ga je njegovo podjetje spremljalo praktično od začetkov delovanja. »Z žalostjo smo sprejeli novico, da se je iz tega sveta poslovil g. Miro Puhek, direktor podjetja MPOV. Od nastanka tamburaškega orkestra Dobréč je podjetje MPOV z avtobusi prevažalo naše tamburaše na nastope po celotni Sloveniji ter vse od Makedonije do Slovaške, od Srbije do Italije. Podprli so nas tudi finančno pri naših projektih. Čeprav ni utegnil velikokrat na naše koncerte, nas je Puhek poslušal nazadnje v živo lani na Hvaru in po njegovih odzivih, v našem nastopu zelo užival. V tem trenutku se mu želimo še enkrat zahvaliti za 30 let podpore, ki nam je zelo veliko pomenila. Naj počiva v miru,« so sklenili ganljiv zapis.

Oglasili so se tudi njegovi sodelavci: »Vaši spomini so nam v veliko uteho«

Pod njihovo objavo se je oglasil tudi kolektiv podjetja MPOV, ki se je glasbenikom zahvalil za lepe besede in spomine na pokojnega direktorja. »Iskrena hvala za vaše ganljive besede, spoštovanje in vse lepe spomine, ki ste jih delili z nami. Miro je s svojim delom in podporo pustil svoj pečat tudi v vašem ustvarjanju. Veseli nas, da je bil lahko del vaše 30-letne glasbene poti in da so skupna sodelovanja prinesla toliko lepih trenutkov. Vaša hvaležnost in spomini so nam v teh težkih trenutkih v veliko uteho. Hvala, ker ohranjate spomin nanj,« so zapisali v kolektivu, ki ga je Puhek dolga desetletja leta vodil. O starosti pokojnega in okoliščinah njegove smrti za zdaj ni potrjenih informacij.