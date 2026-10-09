Tarantinov najljubši zlikovec praznuje 70 let

Avstrijsko-nemški igralec Christoph Waltz praznuje 70 let. Znan je po sodelovanju z ameriškim filmskim ustvarjalcem Quentinom Tarantinom. Za vlogo polkovnika SS Hansa Lande v filmu Neslavne barabe in lovca na glave dr. Kinga Schultza v filmu Django brez okovov je prejel oskarja, nagrado bafta in zlati globus za najboljšo stransko vlogo. Rodil se je na Dunaju v gledališki družini. Njegova mati Elisabeth Urbancic je bila avstrijskega rodu in je bila kostumografka, oče Johannes Waltz je bil nemškega rodu in scenograf. Na Dunaju je obiskoval seminar gledališkega in filmskega režiserja Maxa Reinhardta, v New Yorku se je izobraževal na Inštitutu Lee Strasberg. Po vrnitvi na Dunaj je živel v Londonu.
Leta 2014 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.
V 80. letih minulega stoletja je deloval predvsem v gledališču, pri čemer je potoval med Londonom in Nemčijo. Na odru je debitiral v gledališču Schauspielhaus v Zürichu leta 1982. Sčasoma ga je zaneslo na televizijo, kjer je igral v serijah in televizijskih filmih. Vzpon njegove kariere je prineslo srečanje s Tarantinom. Vloga polkovnika Lande v filmu Neslavne barabe iz leta 2009 mu je prinesla mednarodno prepoznavnost. Zanjo je prejel skupaj 27 nagrad, poleg omenjenih med drugim še nagrado za najboljšo moško vlogo na filmskem festivalu v Cannesu ter nagrado igralskega ceha (Screen Actors Guild).
Leta 2014 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Leta 2015 pa mu je Evropska filmska akademija (EFA) na podelitvi evropskih filmskih nagrad v Berlinu namenila častno nagrado za dosežke v svetovni kinematografiji.