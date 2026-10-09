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PREJEL TUDI OSKARJA

Tarantinov najljubši zlikovec praznuje 70 let

Avstrijsko-nemški igralec Christoph Waltz se je rodil v gledališki družini, vzpon njegove kariere pa je prineslo srečanje s Quentinom Tarantinom.
Živi med Berlinom in Los Angelesom, ob tem ostaja povezan z rodnim Dunajem. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

Živi med Berlinom in Los Angelesom, ob tem ostaja povezan z rodnim Dunajem. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

V filmu Velike oči (2014), ki ga je režiral Tim Burton, je zaigral ob Amy Adams. FOTO: Press Release

V filmu Velike oči (2014), ki ga je režiral Tim Burton, je zaigral ob Amy Adams. FOTO: Press Release

Jamie Foxx in Christoph Waltz v filmu Django brez okovov (Django Unchained, 2012) FOTO: Press Release

Jamie Foxx in Christoph Waltz v filmu Django brez okovov (Django Unchained, 2012) FOTO: Press Release

Masaker je režiral Roman Polanski. FOTO: Press Release

Masaker je režiral Roman Polanski. FOTO: Press Release

Živi med Berlinom in Los Angelesom, ob tem ostaja povezan z rodnim Dunajem. FOTO: Luke Macgregor/Reuters
V filmu Velike oči (2014), ki ga je režiral Tim Burton, je zaigral ob Amy Adams. FOTO: Press Release
Jamie Foxx in Christoph Waltz v filmu Django brez okovov (Django Unchained, 2012) FOTO: Press Release
Masaker je režiral Roman Polanski. FOTO: Press Release
STA, I. R.
 9. 10. 2026 | 10:15
2:57
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Avstrijsko-nemški igralec Christoph Waltz praznuje 70 let. Znan je po sodelovanju z ameriškim filmskim ustvarjalcem Quentinom Tarantinom. Za vlogo polkovnika SS Hansa Lande v filmu Neslavne barabe in lovca na glave dr. Kinga Schultza v filmu Django brez okovov je prejel oskarja, nagrado bafta in zlati globus za najboljšo stransko vlogo. Rodil se je na Dunaju v gledališki družini. Njegova mati Elisabeth Urbancic je bila avstrijskega rodu in je bila kostumografka, oče Johannes Waltz je bil nemškega rodu in scenograf. Na Dunaju je obiskoval seminar gledališkega in filmskega režiserja Maxa Reinhardta, v New Yorku se je izobraževal na Inštitutu Lee Strasberg. Po vrnitvi na Dunaj je živel v Londonu.

Leta 2014 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

V 80. letih minulega stoletja je deloval predvsem v gledališču, pri čemer je potoval med Londonom in Nemčijo. Na odru je debitiral v gledališču Schauspielhaus v Zürichu leta 1982. Sčasoma ga je zaneslo na televizijo, kjer je igral v serijah in televizijskih filmih. Vzpon njegove kariere je prineslo srečanje s Tarantinom. Vloga polkovnika Lande v filmu Neslavne barabe iz leta 2009 mu je prinesla mednarodno prepoznavnost. Zanjo je prejel skupaj 27 nagrad, poleg omenjenih med drugim še nagrado za najboljšo moško vlogo na filmskem festivalu v Cannesu ter nagrado igralskega ceha (Screen Actors Guild).

Masaker je režiral Roman Polanski. FOTO: Press Release
Masaker je režiral Roman Polanski. FOTO: Press Release
Upodobil je računalniškega genija Qohena Letha v filmu Ničelni teorem (2013), ameriškega plagiatorja Walterja Keana v biografskem filmu Velike oči (2014) ter vodjo organizacije SPECTRE Ernsta Blofelda v Bondovem filmu Spectre (2015). V filmu Zeleni sršen (2011) je zaigral v vlogi gangsterja Benjamina Chudnofskega ter v vlogi Augusta v filmu Voda za slone iz istega leta. Zaigral je tudi v filmu Masaker Romana Polanskega prav tako iz leta 2011, je razvidno iz mednarodne spletne podatkovne filmske baze IMDb. Kot je še mogoče prebrati na IMDb, je Tarantino vlogo nemškega lovca na glave dr. Kinga Schultza v filmu Django brez okovov napisal posebej za Waltza. Ta ima, čeprav se je rodil v Avstriji, nemško državljanstvo. Danes živi med Berlinom in Los Angelesom, ob tem ostaja povezan z rodnim Dunajem. Videti ga je mogoče tudi na avstrijski poštni znamki, izdani 12. julija 2017.

Leta 2014 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Leta 2015 pa mu je Evropska filmska akademija (EFA) na podelitvi evropskih filmskih nagrad v Berlinu namenila častno nagrado za dosežke v svetovni kinematografiji.

V filmu Velike oči (2014), ki ga je režiral Tim Burton, je zaigral ob Amy Adams. FOTO: Press Release
V filmu Velike oči (2014), ki ga je režiral Tim Burton, je zaigral ob Amy Adams. FOTO: Press Release

Jamie Foxx in Christoph Waltz v filmu Django brez okovov (Django Unchained, 2012) FOTO: Press Release
Jamie Foxx in Christoph Waltz v filmu Django brez okovov (Django Unchained, 2012) FOTO: Press Release

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