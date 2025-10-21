  • Delo d.o.o.
FENOMEN

Taylor Swift podrla vse rekorde, zdaj prihaja še dokumentarec (FOTO)

Ameriška glasbenica je izdala nov album.
Taylor Swift je ustvarila kulturni fenomen. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Taylor Swift je ustvarila kulturni fenomen. FOTO: Daniel Cole/Reuters

The Life of a Showgirl je njen že 12. studijski album. FOTO: Republic/Wikimedia Commons

The Life of a Showgirl je njen že 12. studijski album. FOTO: Republic/Wikimedia Commons

Njena zadnja turneja je bila ena najdobičkonosnejših vseh časov. FOTO: Michael Tran/AFP

Njena zadnja turneja je bila ena najdobičkonosnejših vseh časov. FOTO: Michael Tran/AFP

Taylor Swift je ustvarila kulturni fenomen. FOTO: Daniel Cole/Reuters
The Life of a Showgirl je njen že 12. studijski album. FOTO: Republic/Wikimedia Commons
Njena zadnja turneja je bila ena najdobičkonosnejših vseh časov. FOTO: Michael Tran/AFP
T. J., S. I.
 21. 10. 2025 | 08:54
3:01
A+A-

Ena največjih glasbenih zvezd sedanjega časa Taylor Swift, ki je nedavno izdala svoj 12. studijski album The Life of a Showgirl, je v televizijski oddaji Good Morning America napovedala izid dokumentarne serije The End of an Era o lanski turneji in posodobljenega koncertnega filma Eras Tour. Prvi dve epizodi šestdelne serije in film bodo na pretočni platformi Disney+ izšli 12. decembra. Njen film s polnim naslovom Taylor Swift: The Eras Tour, ki je izšel leta 2023, velja za enega najdonosnejših koncertnih filmov v zgodovini.

V promocijskem videu, nedavno objavljenem na družbenem omrežju Instagram, je glasbenica povedala, da so na lanski turneji podrli vse rekorde, ki jih lahko podrejo. »Ostane samo še to, da knjigo zapremo,« je dejala. (Od tod tudi naslov serije Konec neke dobe.) Rekord je podrla tudi s tem, ko je kot prva osemkrat nastopila na londonskem stadionu Wembley v okviru ene turneje.

The Life of a Showgirl je njen že 12. studijski album. FOTO: Republic/Wikimedia Commons
The Life of a Showgirl je njen že 12. studijski album. FOTO: Republic/Wikimedia Commons
Njena zadnja turneja je bila ena najdobičkonosnejših vseh časov. FOTO: Michael Tran/AFP
Njena zadnja turneja je bila ena najdobičkonosnejših vseh časov. FOTO: Michael Tran/AFP

Z več kot šestimi milijoni predhodnih shranitev je njen 12. studijski album The Life of a Showgirl postal tudi največkrat predhodno shranjen album na platformi za pretakanje glasbe Spotify, pri čemer je podrl dosedanji rekord, ki ga je postavil njen prejšnji album The Tortured Poets Department. Poleg tega so samo v ZDA na dan izida prodali 2,7 milijona izvodov albuma, kar je še en rekord.

Ta komercialna eksplozija potrjuje, da je Taylor Swift presegla samo sebe tudi v smislu tržnega fenomena – in združila glasbo, vizualno estetiko in medijske strategije. Kot je povedala Robin Landa, profesorica za branding in marketing na Univerzi Kean, je »izmojstrila marketing kot umetnost pripovedovanja zgodbe. Ni samo izdala albuma, ampak je ustvarila kulturni fenomen.« Glasbenica je za britanski Independent povedala, da celo njena lastna založba ni vedela za album, dokler ni bilo vse – glasba, umetniška zasnova, embalaža – dokončano. Zdaj je znano, da je del albuma posnela med turnejo Eras Tour v Evropi, v premorih med koncerti, ko je »skočila v studio na Švedskem«.

Dokumentarec The End of an Era opisuje njeno življenje med lansko mega turnejo.

»Album govori o tem, kar se je dogajalo v mojem življenju med turnejo, ki je bila tako razburljiva in električna,« je razkrila v športnem podkastu Kelce's New Heights, ko je gostovala pri svojem zaročencu, nogometašu Travisu Kelceju. Da bi ujela to dinamiko, plošče ni producirala z dolgoletnim sodelavcem Jackom Antonoffom, čigar mehka produkcija je zaznamovala zvok albumov Midnights in Tortured Poets Department, ampak s švedskima pop mojstroma Maxom Martinom in Shellbackom, ki sta z njo sodelovala tudi pri uspešnicah Shake It Off in I Knew You Were Trouble. Cilj, je dejala, je bil ustvariti zgoščen, kompakten album z »melodijami, ki so tako nalezljive, da si skoraj jezen nanje«.

