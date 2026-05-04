DIVA

Tereza Kesovija (87) imela še zadnji koncert: na odru s palico, čustva prevzela vse (VIDEO)

Poslovilni koncert hrvaške glasbene dive je bil v Splitu.
Tereza Kesovija. FOTO: Šipić Roman/delo
M. U.
 4. 5. 2026 | 19:15
Hrvaška pevka Tereza Kesovija (87) se je s čustvenim koncertom poslovila od občinstva po več kot šestih desetletjih kariere.

Poslovilni koncert je bil v Splitu, v sklopu praznovanja dneva mesta. Večer je minil v znamenju močnih čustev, solz in ovacij občinstva, ki je pospremilo legendarno pevko. Tereza je na oder prišla s pomočjo palice, s katero se že nekaj časa giblje.

Slovo Tereze Kesovija: Pela bom, dokler bom živa (Suzy)

Kot je že prej napovedala, je bil ta nastop zamišljen kot njeno slovo od odra in občinstva, ki jo spremlja desetletja. 

Posnetki s koncerta so vendarle sprožili mešane odzive na družbenih omrežjih. Medtem ko so nekateri izpostavljali čustveno in dostojanstveno slovo, so drugi komentirali njen nastop v poznih letih.

Tereza je sicer že prej poudarila, da si želi od občinstva posloviti s pesmijo, a tudi, da ji zdravstvene težave otežujejo vsakdan.

Hrvaška glasbena diva je kariero začela leta 1958 v Sloveniji, ko je kot maturantka srednje glasbene šole leta 1958 zmagala na tekmovanju talentov flavtistov v Ljubljani. Študij je nadaljevala na glasbeni akademiji v Zagrebu, po diplomi pa začela nastopati tudi kot pevka.

»Boli me hrbtenica, bolijo me tudi kolena, vse je povezano, vendar še vedno lahko pojem. Želim se od občinstva posloviti s pesmijo, a bomo videli. Upam, da bom zbrala dovolj moči, le fizično moram to zdržati, s pomočjo palice ali stola na odru,« je pevka povedala pred koncertom.

