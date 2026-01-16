Po desetletjih glasbene kariere je hrvaška pevka Tereza Kesovija najavila svojo poslovilno turnejo. Od svojih najzvestejših oboževalcev se namerava posloviti s koncerti v treh mestih – Ljubljani, Zagrebu in njenem ljubljenem Dubrovniku. Razlog, da se glasbena diva poslavlja, so zdravstvene težave, ki ji močno otežujejo nastopanje.

Zbrala bi moč in zapela

»Že dolgo sem v pokoju, ne morem več peti, ni lahko, ker sem imela operacije kolena in bolečina ne poneha, prav tako me boli hrbtenica. Vse skupaj je težko, vendar bi zbrala moč in zapela. Glas imam v redu, samo paziti moram, takšno je življenje in leta so tu ... Publiki je vseeno, ali sedim ali stojim s palico, pomembno jim je, da me slišijo, in to lahko dam,« je pevka dejala za Dubrovački dnevnik.

Hrvaška glasbena diva je kariero začela leta 1958 v Sloveniji, ko je kot maturantka srednje glasbene šole leta 1958 zmagala na tekmovanju talentov flavtistov v Ljubljani. Študij je nadaljevala na glasbeni akademiji v Zagrebu, po diplomi pa začela nastopati tudi kot pevka.

Hrvaška glasbena je sicer zadnja dva rojstna dneva preživela v bolnišnici. Najprej je bila hospitalizirana zaradi vnetja podkožnega tkiva, nato zaradi infarkta, svoj 86. rojstni dan pa je prav tako proslavila v bolnišnični postelji, potem ko se je po padcu poškodovala.