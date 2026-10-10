Težko pričakovani trenutek: nocoj bo Cvetličarna zavita v temo

Nocoj bosta oder ljubljanske Cvetličarne zasedli nedvomno najbolj brezkompromisni imeni black metala – Mayhem in Marduk. Dve legendi, dve različni zgodbi, en večer popolne teme, intenzivnosti in ekstremne glasbe, napovedujejo organizatorji koncerta Kulturno društvo Veseli dihurčki (KDVD), ki že četrt stoletja skrbijo za bobniče slovenskih ljubiteljev težke kitarske glasbe.

Ko govorimo o zgodovini black metala, je ime Mayhem nemogoče prezreti. Norveška zasedba, ustanovljena leta 1984, velja za enega glavnih utemeljiteljev drugega vala black metala in za skupino, ki je za vedno spremenila podobo ekstremne glasbe. Njihova zgodovina je povsem skladna z njihovim imenom (kaos, razdejanje) in prepletena z razvpitimi dogodki, kontroverzami in tragedijami, a predvsem z glasbo, ki je postavila temelje celotnemu žanru.

Ko se na istem odru srečata dve legendi black metala, ni prostora za kompromise.

Njihov kultni prvenec De Mysteriis Dom Sathanas iz leta 1994 še danes velja za enega najpomembnejših in najvplivnejših black metal albumov vseh časov. Hladne kitarske melodije, temačna atmosfera in neizprosna intenzivnost so ustvarile zvok, ki je navdihnil nešteto skupin po vsem svetu. Tudi po več kot štirih desetletjih delovanja Mayhem ostajajo sinonim za brezkompromisnost, njihovi koncerti pa slovijo po temačnem vzdušju, izjemni odrski prezenci in vrhunski izvedbi, pišejo pri KDVD.

Pred njimi bodo nastopili švedski velikani Marduk (ime so si nadeli po starodavnem babilonskem božanstvu), ki že od začetka devetdesetih let veljajo za eno najbolj neusmiljenih sil black metala. Njihovi bliskoviti bobni, neizprosni kitarski rifi in vojna tematika so jim prinesli status ene najbolj prepoznavnih in najmočnejših koncertnih skupin v žanru.

Norveški Mayhem FOTO: Nima Taheri/arhiv Kdvd

Švedski Marduk FOTO: arhiv KDVD