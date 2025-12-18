  • Delo d.o.o.
PUDDING FIELDS

Ti slovenski rockerji so se po 12 letih premora vrnili v originalni zasedbi

Koncert za dušo.
Maksim Vergan, sicer tudi član Primorskih fantov, je glavni pevec in kitarist skupine.

Pudding Fields spet v živo FOTOGRAFIJe: RADIO KOPER

Na koncu so se fotografirali z vsemi, ki so jih spremljali med koncertom.

Mojca Marot
 18. 12. 2025 | 15:58
3:21
Pudding Fields je slovenska rock zasedba iz Kopra, Izole in Pirana, ustanovljena leta 1996, ki je s svojo značilno mešanico punk energije, ska ritmov in melodičnega rocka več kot 15 let soustvarjala prepoznavni glas obalne glasbene scene. Skupina je izdala štiri avtorske albume, Največja prevara 21(ega) stoletja (2003), Sodni dan (2005), Srečni izbranci (2007) in Stockholmski sindrom (2009), ter si z njimi utrdila status ene vidnejših primorskih zasedb svoje generacije. Znani so po izrazitem večglasju, družbenokritičnih besedilih ter živahnih koncertnih nastopih, na katerih so se prepletali trobentarski riffi, kitarska melodičnost in suverena odrska prezenca. Po premoru, ki je sledil po ukinitvi skupine leta 2013, so se Pudding Fields nedavno vrnili na sceno v izvirni zasedbi in po 12 letih priredili koncert v živo v studiu Hendrix Radia Koper. »Bili smo tihi, nismo pa izginili. In zdaj – paf! Spet nas razganja od energije, ki je ni mogoče dobiti v nobeni trgovini z mešanicami za puding,« povedo Maksim Vergan, glavni pevec skupine in solo kitarist, ritem kitarist Miha Mrdjenovič, bas kitarist Primož Seljak, bobnar Borut Bizjak, pozavnist Matjaž Klaj, tenor saksofonist Manuel Bubola in trobentar Filip Kravanja. Njihov zvok je mešanica indie rocka, ska punka in tistega težko opisljivega, a zelo prepoznavnega primorskega melanholičnega optimizma, ki ga zna ponuditi samo nekdo, ki je doma med vetrom, soljo in dolgimi mislimi ob morju. Po obdobju glasbenega zatišja se zdaj vračajo na odre z novo energijo, prenovljeno ustvarjalno vizijo in materialom, ki ga širša javnost še ni slišala. Po novem letu se bo zasedba osredotočila na pripravo skladb za peti studijski album, s katerim bodo nadaljevali in hkrati razširili svojo glasbeno zgodbo. Kot zagotavljajo, se niso vrnili zato, da bi obujali preteklost, temveč zato, ker še imajo kaj povedati. »Po dolgem času sem bila na res dobrem koncertu. Koncertu za dušo. Fantje vzdržujejo in na druge prenašajo prijateljstvo, čustva in veselje do glasbenega izražanja, po dolgem času so si želeli spet združiti in nadaljevati zgodbo, ki so jo zapeli pisati v najstniških letih. Zdaj so vsi stari čez 40, dobro situirani in z jasnimi vizijami za v prihodnje. Živeli so v različnih delih sveta, od Kanade do Portugalske in Japonske, a tujina jim ni dala, kar so želeli. To so našli doma. Manjkalo jim je samo tisto nekaj, kar jim je napolnilo dušo in dalo krila. In to je glasba, ki jo imajo vsi tako zelo radi. Zase in za vse, ki radi prisluhnejo nekomercialnim pesmim, ki sežejo globoko in nam dajejo novo moč,« pa je misli o ponovni združitvi skupine Pudding Fields strnila Ivica Vergan, pevka Primorskih fantov, ki je ponosna na sina Maksima. Kot dodaja, je mladim umetnikom treba dati prostor in čas, da se izrazijo tudi drugače, saj s tem bogatijo svoje znanje in se izpopolnjujejo. »Prepričana sem, da bo tudi peti album nekaj kakovostnega in posebnega, kot so posebni oni,« še pove Verganova.

