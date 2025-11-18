Tilen Hudrap: slovenski basist, ki je igral z največjimi imeni metala

V ljubljanskem Orto Baru sta pred dnevi nastopila rock in metal zvezdnika Ronnie Romero in Gus G, ki sicer nastopata samostojno, zdaj pa sta združila poklicni poti. Ljubljano sta v sklopu letošnje evropske turneje Convergence obiskala prvič in pri tem zaigrala najprej vsak svoj repertoar, nato pa še skupaj nekaj rock in metal klasike.

Pred leti je legendarne Judas Priest peljal na tradicionalno kmečko kosilo.

Dobro pozna Gusa G in Ronnieja Romera, ki sta trenutno na evropski turneji. FOTO: Manolis Varouchas

Med najslovitejšimi imeni

Vokalist Ronnie Romero in kitarist Gus G sta zadnja leta med najprepoznavnejšimi zvezdniki svetovne rockovske in metalske scene. Tudi slovenski oboževalci dobro poznajo njuno delo. Verjetno pa mnogi ne vedo, da imata v Sloveniji skupnega znanca, kolega, ki prav tako nastopa na največjih svetovnih rock in metal odrih. Basist Tilen Hudrap si je kot edini slovenski glasbenik doslej utrl uspešno pot na svetovni sceni kot član različnih slovitih bendov: igral je v skupinah Testament, Pestilence, Paradox, U.D.O., Vicious Rumors in doslej nastopil v 52 državah ter si oder delil z Iron Maiden, Judas Priest, Ozzyem Osbournom (Black Sabbath), Metallico, Scorpions, Rainbow, Slipknot, Faith No More, Sepulturo, Slayer, Megadeth in drugimi.

»Prvič smo nastopili skupaj v Španiji pred šestimi leti.«

V enem izmed intervjujev za Slovenske novice je med drugim povedal, da se pozna z večino svetovno znanih bandov. Z nekaterimi so postali pravi prijatelji, z drugimi dobri kolegi ali znanci. Pozna tudi oba zvezdnika, ki sta nastopila v Orto Baru.

Člane Judas Priest je v slovenski kuhinji najbolj navdušila kranjska klobasa. FOTO: osebni arhiv

Eden še mulec, drugi že s kilometrino

»Gusa poznam, takole na okroglo, kakšnih 15 let. Večkrat se srečujeva, v glavnem na kakšnih koncertih, kjer nastopamo različni bendi,« pravi Tilen Hudrap. Romera pozna malce bolj, saj sta že skupaj stala na odru. »Sem prvi in edini Slovenec, ki je nastopil skupaj z Ronniejem in skupino Rainbow. Prvič smo nastopili skupaj v Španiji pred šestimi leti. Romero je takrat nastopal z njimi in kot zanimivost lahko povem, da je skupina ob tisti priložnosti v takšni postavi nastopila prvič po letu 1995,« doda. Kako pa se spomni prvih srečanj? »Romero je bil tedaj še neke vrste mulec, če se malce pošalim. Sam sem imel do takrat že lepo kilometrino, igral sem že v šestih legendarnih bandih. Družili smo se tudi v zaodrju in so čisto v redu fantje,« razkrije.

Tilen Hudrap nastopa na največjih svetovnih koncertnih prizoriščih. FOTO: osebni arhiv

S kolegi, kadar ti nastopajo v Sloveniji ali v kateri od okoliških držav, se redno srečuje. Še posebno s tistimi, s katerimi so spletli tudi zasebne prijateljske vezi. »Pokličejo me, preden pridejo v Slovenijo. Ko vidim, da so blizu, jih vedno pokličem tudi sam,« pravi. Z Romerom in Gusom se tokrat žal niso videli. »Z veseljem bi se, a sem žal odsoten in me ni v Sloveniji.«

Bi ju pa verjetno povabil na kakšno značilno ali tradicionalno slovensko jed, kot je storil z legendarnimi Judas Priest, ko so imeli koncert v Sloveniji. Pogostili so jih z različnimi jedmi, z gobovo juho, kranjsko klobaso in prekmursko gibanico. In klobase so britanske metalce najbolj navdušile.