Tilen in Karlo sta posnela študentsko himno (VIDEO)

Tilen Cupin in Karlo Budan sta člana dua Zemljotres, ki sta si pred dvema letoma v šovu Slovenija ima talent prislužila zlati gumb Ane Klašnja, v finalu pa pristala na drugem mestu. Prihajata s Škofij pri Kopru, tam se je začela tudi njuna glasbena pot. Doslej sta poslušalce razveseljevala s svojima harmonikama, nedavno pa sta zasedbo razširila in posnela pesem z naslovom Študent, ki bo marsikoga vrnila v študentske čase. »Ugotovila sva, da študenti nimajo neke take pesmi, ki bi jih združila in opisala njihov vsakdan. Tudi midva sva bila študenta in vse, o čemer pojeva, sva doživela, od neprespanih noči do nepozabnih žurov. Pesem je najin poklon nepozabnemu obdobju življenja,« pravita Cupin in Budan, ki jima je prepoznavnost prinesla veliko nastopov, medijske pozornosti pa tudi prošenj za selfieje. A ostala sta preprosta in predana ustvarjanju. »Najlepši je občutek, ko ti kdo reče, da si mu polepšal dan s svojo glasbo. To je tisto, kar si najbolj želiva,« pravita Primorca, ki sta zdaj sestavila skupino Zemljotres. Družbo jima delajo Andraž, Antonino in Jan. Sicer pa nova pesem ni zgolj skladba, je povabilo na ples, k smehu, druženju in radovednosti.

Vplivnica Teja Muhič je odigrala glavno vlogo v videospotu. FOTOGRAFIJI: LUKA ANŽIČ

»Vsak od nas je v sebi ostal na neki način večni študent. Odprt, iskriv in vedno pripravljen na novo dogodivščino. In prav to je sporočilo naše pesmi. Upamo, da bo postala del vseh nepozabnih žurov, tistih, ki jih še bomo preigrali, in tistih, ki jih z veseljem obujamo,« pravita Tilen in Karlo, ki sta znana po nalezljivi pozitivni energiji. Za pesem, za katero upata, da bo postala himna vseh generacij, saj združuje mlade in mlade po srcu, sta posnela tudi videospot, v katerem ne manjka sproščene zabave. Zabavne verze je spisal Matej Trstenjak, glasbo je ustvaril Uroš Steklasa, za mastering pa je poskrbel Alen Klepčar, še en znani Primorec, ki je pesem v svojem Don Allen Recording studiu tudi posnel. »Pravzaprav je most med generacijami. Vsi smo bili enkrat študenti ali pa to po duši še vedno smo,« pravita. Med snemanjem so se tako zabavali, da jim je zabava v pravem študentskem vzdušju skoraj ušla izpod nadzora. »Na snemanju v baru se je razvnel pravi mini koncert, mimoidoči so se ustavljali, nekateri so začeli plesati in peti z nama. Noro je bilo,« pravita fanta, ki sta k snemanju povabila priljubljeno slovensko vplivnico Tejo Muhič, znano po svoji energiji in ljubezni do slovenske narodnozabavne glasbe, da je odigrala vlogo profesorice in simpatične natakarice.