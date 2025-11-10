Novost Tinkare Kovač in Uroša Cingesarja (VIDEO)

Glasbo je napisal Uroš Cingesar, besedilo pa je izpod rok Darje Furek. »Prvo seme in izvir pri mojem ustvarjanju so večinoma besedila. Tudi v tem primeru se mi je čisto naravno, glede na Darjino besedilo, zgodilo vzdušje v skladbi, ki sem ga zgradil okrog angažiranega teksta, ki nagovarja ljudi k spremembi. Sami smo ustvarjalci svojih življenj in sami smo tisti, ki smo odgovorni za tukaj in zdaj. Nihče drug,« Uroš pravi o nastanku skladbe.

Z njo se je takoj poistovetila tudi Tinkara Kovač. »Veliko diametralnih glasbenih nasprotij lahko slišite v pesmi, ki so obenem rodile nekakšen unikatni glasbeni dogodek. Uroš ima privilegij, da lahko vse ustvari in posname sam. Je sam svoj orkester in to se v ubranosti instrumentov v skladbi sliši in čuti,« pravi glasbenica.

Tinkara bo do konca leta tudi sicer zelo zaposlena, saj se pripravlja na nastop v Cankarjevem domu, ki bo 8. decembra, vmes pa bo izšel tudi album njenih duetov. V fizični obliki bo enojni, v digitalni pa trojni. »Na prvem albumu duetov bodo skladbe mojih slovenskih glasbenih sodelovanj. Na drugem bodo moja mednarodna glasbena sodelovanja, od Kalifornije do Poljske, Italije, Furlanije, Afrike, Grčije in še mnogih drugih kulturnih, jezikovnih in glasbenih ozadij, na tretjem pa bova z Urošem nanizala jagodni izbor glasbe, ki sva jo ustvarjala in brusila v zadnjem letu. Veselim se zaokrožitve mojih glasbenih simbioz,« nam je zaupala Tinkara.