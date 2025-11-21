  • Delo d.o.o.
KONCERT V CANKARJEVEM DOMU

Tinkara Kovač napovedala izid trojnega albuma duetov

Tinkara Kovač z bendom napoveduje veliki večer v Cankarjevem domu.
FOTO: Perica Rai
FOTO: Perica Rai
N. Č.
 21. 11. 2025 | 15:25
1:56
A+A-

Slovenska glasbenica Tinkara Kovač napoveduje enega največjih projektov svoje kariere – izid trojnega albuma duetov, ki ga bo skupaj s svojo razširjeno glasbeno zasedbo predstavila v Cankarjevem domu 8. decembra.

Gre za ambiciozen album, ki bo v digitalni različici izšel v razširjeni obliki, medtem ko bo fizična izdaja prinesla izbran nabor najboljših duetov. Album bo zasnovan kot triptih, razdeljen v tri tematske sklope: prvi bo zajemal Tinkarina mednarodna sodelovanja, drugi slovenske duete, tretji pa pesmi, ki jih ustvarja skupaj z Urošem Cingesarjem.

Ob izidu albuma Tinkara pripravlja prav poseben koncertni večer v Linhartovi dvorani.

Tri desetletja delovanja

Na odru bo združila svojo glasbeno preteklost in sedanjost ter občinstvu predstavila sveže izdane duete, nastale v sodelovanju z domačimi in tujimi ustvarjalci, obenem pa tudi največje uspešnice, ki zaznamujejo skoraj tri desetletja njenega delovanja.

Z razširjeno glasbeno zasedbo bo poslušalce popeljala na glasbeno potovanje, ki bo seglo od Slovenije do Italije, Furlanije, Poljske, Kalifornije, Afrike in Grčije, posebno mesto pa bo pripadlo tudi sveži energiji novejših skladb, ki jih ustvarja z Urošem Cingesarjem.

Koncert bo čustveno in glasbeno bogato doživetje, ki ga bodo popestrili tudi številni glasbeni gostje, katerih imena za zdaj ostajajo skrbno varovana skrivnost.

»Zelo se veselim tega koncerta, saj bo zaokrožil moje glasbene simbioze v izvrstno zapakirano smiselno celoto,« pravi Tinkara, ki velja za eno najdejavnejših glasbenic slovenske scene.

Dogodek obljublja večer, poln spominov, presenečenj in navdiha, ki bo razveselil tako dolgoletne oboževalce kot tiste, ki jo bodo šele odkrivali.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
