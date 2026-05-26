Tjaša in Uroš Steklasa ostala brez pevca (VIDEO)

Tjaša in Uroš Steklasa po desetletju skupnega ustvarjanja vstopata v poletje z novo skladbo Gili Trawangan, ki ni le glasbeni projekt, temveč tudi osebna zgodba. Pesem, podprta z vizualno razkošnim videospotom, predstavlja poklon istoimenskemu indonezijskemu otoku, ki zaznamuje začetek njune skupne poti. »Želiva deliti navdušenje nad rajem na zemlji, ki sva ga prvič odkrila leta 2016,« pravita zakonca Steklasa. Otoček Gili Trawangan sta takrat obiskala na prvem skupnem potovanju, še danes pa se tja vračata tudi z družino.

Posebnost pesmi je tudi mednarodno sodelovanje. Prvič sta k projektu povabila tujega izvajalca, indonezijskega pevca Cheepskyja. »Se temu reče že tercet? Trojček?« se pošalita, a hkrati poudarita, da jima je bilo pomembno, da v skladbo vključita tudi lokalni glas. Prvotna ideja je sicer vključevala drugega pevca, s katerim sta se spoznala ob prvem obisku otoka, vendar je tik pred snemanjem zaradi bolezni sodelovanje odpadlo. »Nismo se pripeljali na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo,« opisujeta. Rešitev je bila hitra in spontana – med večernim raziskovanjem otoškega glasbenega utripa sta našla Cheepskyja, ki se jim je naslednji dan pridružil na snemanju. »Prišel je vidno utrujen od nočnega špila, a je odpel z odliko,« pravita.

Za pesem so z režiserjem Rokom Mavrom med potovanjem ves čas snemali tudi gradivo za spremljevalni video: »Snemanje spota na eksotični lokaciji se sliši sanjsko – in tudi je, če ti ob tem ni treba ves čas dojiti in stokrat prositi prijateljev, da vskočijo za varstvo. Ampak imava res zlate prijatelje in tako smo si lahko naredili prijetno s koristnim – smo uživali in potovanje doživeli tako družinsko kot tudi delovno,« pove Tjaša. Uroš pa se ponosno potreplja po prsih: »Kot dva strašno kampanjska glasbenika se morava sicer prav pohvaliti, da je to prva pesem, za katero sva imela skladbo in videospot posneta že nekaj mesecev nazaj.«

Skladba napoveduje tudi koncertno obarvano poletje, ki ga bosta sklenila z jubilejnim nastopom 9. septembra v Hali Tivoli, kjer bosta obeležila deset let skupnega ustvarjanja. »Predstavljajte si Steklasiko, ampak na steroidih,« napovedujeta koncert, na katerem ju bo spremljal orkester, obljubljata pa tudi številne goste in izid novega albuma. Ob glasbenem ustvarjanju ostajata dejavna tudi na področju vsebin za otroke. Med drugim razvijata personalizirane zvočne pravljice in izdajata slikanice, s katerimi nagovarjata najmlajše občinstvo. Z novim projektom potrjujeta, da ostajata zvesta svojemu prepoznavnemu izrazu, hkrati pa ga nadgrajujeta z osebnimi zgodbami, družinskimi izkušnjami in mednarodnimi vplivi.